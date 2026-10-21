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    Besonders beachtet!

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    AT&T Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.10.2026

    Kursbewegung von -3,29 % bei AT&T am 21.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - AT&T Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.10.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    AT&T ist ein US-Telekommunikationskonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband, Glasfaser und Unternehmensnetzwerke. Kernprodukte: Wireless-Tarife, Internet, TV- und Cloud-Dienste. Starke Marktstellung in den USA, Oligopol mit Verizon und T-Mobile US. Konkurrenz auch durch Kabelanbieter und Tech-Konzerne. Vorteile: großes 5G- und Glasfasernetz, starke Markenbekanntheit, umfangreiche B2B-Beziehungen.

    AT&T Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 21.10.2026

    Bei AT&T geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,29 % nach und notiert bei 20,106. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,01 %, geht es heute bei der AT&T Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von AT&T nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +5,44 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die AT&T Aktie damit um -0,37 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,01 % verloren.

    Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich +0,22 % im Plus-Minus-Bereich. AT&T entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    AT&T Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,37 %
    1 Monat -8,15 %
    3 Monate +5,44 %
    1 Jahr -9,22 %
    Stand: 21.10.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur AT&T Aktie

    Es gibt 7 Mrd. AT&T Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,89 Mrd.EUR € wert.

    SAP, Tesla, Danaher, Philip Morris, Abbott Laboratories legen frische Zahlen vor


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -0,69 %. T-Mobile US notiert im Minus, mit -1,21 %. Vodafone Group verliert -0,14 %

    Die Aktie von AT&T erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 12,80 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,04 %, über 10 Jahre bei -2,77 %.

    Lohnt sich ein Investment in die AT&T Aktie?


    Ob die AT&T Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT&T Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AT&T

    -4,40 %
    +2,70 %
    -5,91 %
    +8,78 %
    -6,54 %
    +44,30 %
    +16,62 %
    -26,47 %
    +24,45 %
    ISIN:US00206R1023WKN:A0HL9Z
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