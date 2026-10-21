🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    KORREKTUR

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    BER streicht Lärmzuschlag für Flüge am späten Abend

    Für Sie zusammengefasst
    • BER streicht Abendaufschlag für Flüge bis 23 Uhr
    • Lärmentgelte am BER steigen insgesamt um zehn Prozent
    • Nachtflugverbot bleibt, Nachtaufschlag bei 500 Prozent
    KORREKTUR - BER streicht Lärmzuschlag für Flüge am späten Abend
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Im 1. Absatz, 2. Satz, wurde berichtigt, dass die Aufschläge bisher zwischen 22.00 und 23.59 Uhr anfallen.)

    SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Spätabendliche Starts und Landungen am Hauptstadtflughafen BER werden für die Fluggesellschaften künftig günstiger. Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) will den Lärmaufschlag streichen, der bislang für Flüge zwischen 22.00 Uhr und 23.59 Uhr fällig wird, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatten der RBB und der "Tagesspiegel" berichtet.

    Gleichzeitig sollen die Lärmentgelte am BER insgesamt um zehn Prozent steigen. Ihre Höhe bemisst sich an der Größe und der Lautstärke einzelner Flugzeuge; sie werden unabhängig von der Uhrzeit erhoben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa!
    Long
    6,78€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7,61€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Leisere Flieger sollen bevorzugt werden

    Mit der Umstellung sollen leisere Flugzeuge stärker bevorzugt werden. "Bisher zahlen Airlines abends einen Aufschlag, ganz egal, ob ihr Flugzeug leise oder laut ist", teilte die FBB mit. Für Starts und Landungen zwischen 22.00 Uhr und 23.59 Uhr fallen gestaffelt nach Uhrzeit zwischen 100 und 300 Prozent der eigentlichen Lärmentgelte an. Diese Aufschläge sollen nun wegfallen.

    "Der Abendaufschlag hat fast ausschließlich Airlines getroffen, deren Flugzeuge über Nacht in Berlin bleiben", hieß es. Entweder haben die Flugzeuge am BER ihre Basis oder sie starten am frühen Morgen zu ihren großen Drehkreuzen. "In beiden Fällen müssen die Flugzeuge abends zurück zum BER, früher landen können sie kaum." Der Aufschlag habe daher nicht dazu geführt, dass abends weniger oder leiser geflogen werde, sondern vor allem die Gesellschaften belastet, die für die Anbindung des BER besonders wichtig seien.

    37 Maschinen pro Abend

    Im Schnitt landeten den Angaben zufolge 37 Flugzeuge pro Abend zwischen 22.00 und Mitternacht am BER. Wie viele es in Zukunft sein werden, hänge nicht von den Aufschlägen ab, sondern vom Flugverkehr in Schönefeld insgesamt. "Steigt oder sinkt die Zahl der Flüge insgesamt, entwickelt sich die Zahl der Abendflüge in der Regel entsprechend. Wir erwarten, dass das auch künftig so sein wird", teilte die FBB mit.

    Am Nachtflugverbot ändere sich derweil nichts. Dieses gilt von Mitternacht bis 5.00 Uhr morgens. In der Stunde vor und nach dem Nachtflugverbot gelten bestimmte Vorgaben, wie viele Starts und Landungen erlaubt sind. Am Lärmaufschlag von Flügen in der Zeit des Nachtflugverbots ändert sich laut FBB nichts. Dieser werde auch künftig bei 500 Prozent des Lärmentgelts liegen.

    Das zuständige Infrastrukturministerium des Landes Brandenburg hat die Änderungen den Angaben zufolge bereits genehmigt./maa/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 7,198 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -3,13 %/+24,55 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die als niedrig eingeschätzte Lufthansa-Bewertung und Kurschancen bei geopolitischer Entspannung. Dem stehen Margenrisiken durch steigende Kerosinkosten, Versorgungsengpässe und Flugumwege gegenüber. Weitere Themen sind der geplante TAP-Einstieg mit erwarteten jährlichen Synergien von bis zu 450 Mio. Euro, ein möglicher Software-Teilverkauf für knapp 1 Mrd. Euro und die Prüfung von Kurzarbeit bei Eurowings.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KORREKTUR BER streicht Lärmzuschlag für Flüge am späten Abend Spätabendliche Starts und Landungen am Hauptstadtflughafen BER werden für die Fluggesellschaften künftig günstiger. Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) will den Lärmaufschlag streichen, der bislang für Flüge zwischen 22.00 Uhr und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     