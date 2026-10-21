Atos Group Aktie stark gefragt - +14,03 % - 21.10.2026

Obwohl sich die Atos Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,43 % hinnehmen.

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Atos Group. Sie steigt um +14,03 % auf 25,84€. Schon gestern ging es für die Atos Group Aktie um +1,52 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 25,84€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Atos Group Aktie damit um +19,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,87 %. Im Jahr 2026 gab es für Atos Group bisher ein Minus von -48,01 %.

Atos Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,19 % 1 Monat +6,87 % 3 Monate -16,43 % 1 Jahr -53,53 %

Informationen zur Atos Group Aktie

Stand: 21.10.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 20 Mio. Atos Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 514,76 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Die Aktie von Atos Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 760,77 %. Über 5 Jahre lag sie bei 132,61 %, über 10 Jahre bei 45,56 %.

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Ob die Atos Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atos Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.