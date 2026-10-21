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INTERSHOP Communications Aktie weiter aufwärts - +7,86 % - 21.10.2026
Die INTERSHOP Communications Aktie notiert am 21.10.2026 mit +7,86 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
INTERSHOP Communications bietet spezialisierte E-Commerce-Lösungen für B2B-Unternehmen und hebt sich durch seine anpassungsfähige Plattform von der Konkurrenz ab.
INTERSHOP Communications Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 21.10.2026
Die INTERSHOP Communications Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,86 % auf 1,5100€. Damit gewinnt die Aktie +0,1100 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die INTERSHOP Communications Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +7,14 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +7,86 % hinzu. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von INTERSHOP Communications in den letzten drei Monaten Verluste von -16,67 % verkraften.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei INTERSHOP Communications auf +48,58 %.
INTERSHOP Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,76 %
|1 Monat
|+16,67 %
|3 Monate
|-16,67 %
|1 Jahr
|+26,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur INTERSHOP Communications Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um leichte Kursgewinne bei geringen Umsätzen und eine mögliche Bodenbildung. Die Marke von 2 Euro gilt als Hürde. Positiv bewertet werden Cloud-Auftragseingang und Net New ARR. Kritisiert werden fehlendes Umsatzwachstum, geringe Gewinne und die unveränderte Prognose. Diskutiert werden eine mögliche Prognoseanhebung sowie höhere Margen durch KI-Effizienz und die Cloud-Transformation.
Zur INTERSHOP Communications Diskussion
Informationen zur INTERSHOP Communications Aktie
Es gibt 19 Mio. INTERSHOP Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,86 Mio. € wert.
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Die Aktie von INTERSHOP Communications erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -3,23 %. Über 5 Jahre lag sie bei -22,35 %, über 10 Jahre bei -9,20 %.
INTERSHOP Communications Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Ob die INTERSHOP Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur INTERSHOP Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.