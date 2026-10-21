INTERSHOP Communications Aktie weiter aufwärts - +7,86 % - 21.10.2026

Die INTERSHOP Communications Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,86 % auf 1,5100€. Damit gewinnt die Aktie +0,1100 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die INTERSHOP Communications Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +7,14 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +7,86 % hinzu. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

INTERSHOP Communications bietet spezialisierte E-Commerce-Lösungen für B2B-Unternehmen und hebt sich durch seine anpassungsfähige Plattform von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von INTERSHOP Communications in den letzten drei Monaten Verluste von -16,67 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei INTERSHOP Communications auf +48,58 %.

INTERSHOP Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,76 % 1 Monat +16,67 % 3 Monate -16,67 % 1 Jahr +26,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur INTERSHOP Communications Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.10.2026, 13:01 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um leichte Kursgewinne bei geringen Umsätzen und eine mögliche Bodenbildung. Die Marke von 2 Euro gilt als Hürde. Positiv bewertet werden Cloud-Auftragseingang und Net New ARR. Kritisiert werden fehlendes Umsatzwachstum, geringe Gewinne und die unveränderte Prognose. Diskutiert werden eine mögliche Prognoseanhebung sowie höhere Margen durch KI-Effizienz und die Cloud-Transformation.

Informationen zur INTERSHOP Communications Aktie

Es gibt 19 Mio. INTERSHOP Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,86 Mio. € wert.

Die Q3-Zahlen von Intershop bestätigen weitere operative Fortschritte. Der Umsatz ging im Jahresvergleich zwar um 4% auf EUR 7,7 Mio. zurück, während das EBIT im dritten Quartal in Folge leicht positiv blieb.

Intershop hat in den ersten neun Monaten 2026 bei rückläufigen Umsätzen wieder ein positives operatives Ergebnis erzielt. Das EBIT verbesserte sich von minus 1,4 Millionen auf plus 0,2 Millionen Euro, während der Konzernumsatz um 7 Prozent von 25,2 …

Intershop’s cost cuts restored positive EBIT despite falling revenue, while cloud orders jumped 29% in the first nine months of 2026.

Die Aktie von INTERSHOP Communications erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -3,23 %. Über 5 Jahre lag sie bei -22,35 %, über 10 Jahre bei -9,20 %.

INTERSHOP Communications Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die INTERSHOP Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur INTERSHOP Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.