Rockwell Automation führt mit FactoryTalk Conductor eine KI-native Orchestrierungsplattform für industrielle Automatisierung ein

MILWAUKEE, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation , Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Einführung von FactoryTalk Conductor bekannt gegeben. Diese neue KI-native Orchestrierungsplattform wurde entwickelt, um KI-gestützte Tätigkeiten während des Lebenszyklus der industriellen Automatisierung zu koordinieren. So wird eine Grundlage für KI-gestützte Workflows vom Systemdesign über den Betrieb bis zur Wartung geschaffen. Die Software wird auf der Automation Fair 2026 in Boston erstmals öffentlich vorgestellt. Besucher erhalten dort einen exklusiven ersten Einblick, bevor die Lösung planmäßig ab dem ersten Quartal 2027 am Markt verfügbar sein wird.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Laut dem „Bericht zum Stand der intelligenten Fertigung 2026" von Rockwell Automation wird bereits ein Drittel der Fertigungsabläufe KI-gestützt ausgeführt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Einführung in den kommenden Jahren beschleunigen wird. Da Hersteller von KI-Experimenten zu einem umfassenderen Einsatz übergehen, benötigen sie praktische Möglichkeiten, um Technologie, Arbeitsabläufe und Fachwissen zu verbinden. FactoryTalk Conductor wurde entwickelt, um diesen Bedarf durch eine einzige Plattform zu decken, die KI über Engineering-Umgebungen hinweg zusammenführt.

„Die nächste Phase der industriellen KI wird stärker durch Orchestrierung als durch einzelne Copiloten geprägt", sagte Craig Resnick, Vice President, ARC Advisory Group. „Hersteller benötigen KI-Technologien, die Aufgaben über Softwaresysteme, Engineering-Tools und Betriebsdaten hinweg koordinieren können. FactoryTalk Conductor spiegelt die Entwicklung der Branche hin zur agentenbasierten Automatisierung wider, indem KI-Agenten, Workflows und Branchen-Expertise in einer einheitlichen Umgebung kombiniert werden."

FactoryTalk Conductor ermöglicht es Benutzern, Engineering-Aufgaben mit Prompts in natürlicher Sprache zu starten. Software, KI-Fähigkeiten und Workflows sind auf intelligente Weise miteinander verbunden, um die Aufgaben abzuschließen. Zum Launch wird die Plattform mit den Lösungen Studio 5000 Logix Designer, Logix Echo, Emulate3D und FactoryTalk Optix integriert, um die wichtigsten Arbeitsabläufe in den Bereichen Design, Entwicklung, Simulation und Tests abzudecken. Zusätzliche Integrationen mit dem Software-Portfolio von Rockwell Automation, einschließlich FactoryTalk Design Studio, FactoryTalk Historian, Plex und Fiix, sind geplant und erweitern die KI-gestützten Arbeitsabläufe über den Lebenszyklus der industriellen Automatisierung hinweg.