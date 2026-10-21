Audi streicht Geld für Weihnachtskonzerte und Firmenläufe

Bei der nachhaltigen Kostenschieflage ist VW fraglich und bei der renitenten Aufgabenvermeidung bildet sich keine Fortbestandsperspektive. Das sind nicht nur deutsche Gehälter und fehlende Produktivität, VW kriselt bis China und der dortige Wettbewerb zieht E-Mobilität voll bis zum Markterfolg durch. Dann sind die Abschiedslasten aus deutscher Produktion nicht getragen und auch nicht definiert. Von Energie bis Sozialbeitragslasten rührt sich im Umfeld nichts. Da ist nichts von einem belastbaren Fortbestandskonzept, die Produkte sind oft gut und wirtschaftlich hat VW seinen Frieden in einem konservierenden Auftritt. Da ist kein Investitionskonzept mit Marktführungsziel, man zieht sich immer weiter auf Zulieferer zurück und merkt schon nicht den Fehler fehlender eigener Fähigkeiten. Die österreichischen Opas meinen so irgendwie weiter Finanzen für sich saugen zu können, von BCG textlich gehübscht geht auch klarer Unfug in der öffentlichen Meinung durch.

Es gibt noch keine akuten Schmerzen, alle Beteiligten können auf ihrer jeweils auskömmlichen Position verharren und machen das. Bezeichnend ist das als Perspektive verkaufte Formelgeschwätz vom 3.9.2026 im Aufsichtsrat https://www.manager-magazin.de/unternehmen/mobilitaet/volkswagen-aufsichtsrat-einigt-sich-auf-neue-sparmassnahmen-a-491660ee-eb72-4803-932c-b078f1a1cb97





Die Leute sollen sich ehrlich machen, schließlich können sie denken und selbst eine Daniella Cavallo hatte die Produktionsperspektive schon vor Monaten auf an sich margenstark begrenzt, implizit die preislich umkämpfte Massenproduktion aufgegeben.





Gefragt ist hier ein klares Angriffskonzept mit den Zielen Marktanteil, Beschäftigung und Aktienkurs durch Perspektivbildung. Diese ablebende Rumtexterei ohne entschiedene Handlungen können es nicht sein. Da darf ein größerer Teil von Einkommen an den Aktienkurs in zehn oder zwanzig Jahren geknüpft sein, die auf Substanz und eigenen Antrieb gehende Dividende ist auch kontraproduktiv. Was fehlt ist Wille, Kraft, Technologie, Fertigungstiefe.





So ist das hier was mit oft guten Produkten, AEG-Waschmaschinen und Siemens-BenQ-Handys werden zu ihrer Zeit nicht schlecht gewesen sein. Bei dem Dauerpartyansatz von VW jetzt für weitere Jahre wird es keine Zukunft geben, sehr schade nicht nur für die vier Standorte und später Wolfsburg. Es ist auch schade für den Zukunftsbildungswillen der Beteiligten und das ganze Land.