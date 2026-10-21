KORREKTUR
Delivery Hero darf Taiwan-Geschäft von Foodpanda nicht verkaufen
- Taiwan-Behörde verweigert Verkauf von Foodpanda
- Grab kann noch Rechtsmittel gegen den Beschluss einlegen
- 600-Millionen-Dollar-Deal mit Break-Fee abgesichert
BERLIN (dpa-AFX) - Mitten im Übernahmeprozess durch den Konkurrenten Uber muss der Essenslieferdienst Delivery Hero einen deutlichen Rückschlag einstecken: Die Berliner bekommen für den Verkauf des Taiwan-Geschäfts ihrer Tochter Foodpanda keine Freigabe durch die dortige Wettbewerbsbehörde TFTC, wie sie am Mittwoch mitteilten. Der Käufer Grab könne aber noch Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen. Ob der Konzern von diesem Recht Gebrauch machen will, blieb offen.
Delivery Hero hatte sich bereits im März auf den Verkauf des taiwanesischen Foodpanda-Geschäfts an den Konzern Grab für 600 Millionen US-Dollar geeinigt. Seinerzeit seien zugleich "angemessene" Schutzmaßnahmen für die Transaktion vereinbart worden, hieß es nun. So hätten sich beide Seiten auf eine sogenannte Break-Fee-Vereinbarung geeinigt. Bei solchen Vereinbarungen wird in der Regel eine Entschädigungssumme fällig, falls der Deal aus bestimmten, zuvor festgelegten Gründen scheitert./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 37,33 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +79,01 %/+1.218,14 % bedeutet.
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Aber das hatten wir doch auch schon (siehe #1.666 ).
Das Gesetz, welches Bieter daran hindert, Aktien einer deutschen Zielgesellschaft (wie Delivery Hero) nach der Veröffentlichung eines Angebots unter dem festgelegten Übernahmepreis über die Börse zu erwerben, ist das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) – konkret flankiert durch die WpÜG-Angebotsverordnung (WpÜGAngebV).
Die relevanten Kernregelungen hierzu umfassen:
- Das Mindestpreisgebot (§ 31 WpÜG): Der Bieter muss allen Aktionären eine angemessene Gegenleistung anbieten. Dieser Mindestwert orientiert sich gesetzlich am gewichteten inländischen Börsenkurs der letzten drei Monate vor der Ankündigung oder an Preisen, die der Bieter in den letzten sechs Monaten vor dem Angebot selbst gezahlt hat.
- Das Verbot von Parallelgeschäften (§ 31 Abs. 6 WpÜG i.V.m. § 9 WpÜGAngebV): Während der laufenden Annahmefrist eines öffentlichen Übernahmeangebots ist es dem Bieter untersagt, Aktien der Zielgesellschaft außerhalb des Angebots (also direkt vom Markt) zu Konditionen zu erwerben, die von der Angebotsunterlage abweichen.
- Die Nachbesserungspflicht (Best-Price-Rule): Sollte Uber dennoch Aktien am Markt zu einem höheren Preis als dem Angebotspreis erwerben, erhöht sich das Angebot für alle Aktionäre automatisch auf diesen höheren Preis. Ein Kauf unterhalb des Angebots- bzw. Übernahmepreises am freien Markt ist rechtlich nicht zulässig, um den gesetzlichen Grundsatz der Gleichbehandlung aller Aktionäre (§ 3 Abs. 1 WpÜG) zu wahren
Unterhalb des Übernahmeangebots wäre das rechtlich verboten.
Sollte Uber dennoch in der Zwischenzeit versuchen, außerhalb des offiziellen Angebotsverfahrens Aktien zu erwerben (egal ob an oder außerhalb der Börse), gilt folgendes Prinzip:
- Kauft Uber Aktien zu einem höheren Preis als 41,50 Euro, erhöht sich der Mindestpreis des offiziellen Übernahmeangebots für alle Aktionäre automatisch auf diesen neuen, höheren Wert.
- Der Erwerb von Aktien zu einem niedrigeren Preis ist schlicht unzulässig, da Großinvestoren oder andere Marktteilnehmer nicht schlechter gestellt werden dürfen als diejenigen, die das Angebot regulär während der Laufzeit bis zum 5. November 2026 annehmen.
Das südkoreanische Kartellamt prüft das Ganze mit zwei unterschiedlichen Brillen:
- Die wettbewerbsfördernde Brille: Die KFTC sieht, dass Kakao im Taxi-Markt ein fast unangreifbares Monopol hat. Wenn Uber durch die Baemin-Übernahme plötzlich eine echte Chance bekommt, Kakao herauszufordern, stärkt das langfristig den Wettbewerb bei den Fahrtdiensten – was gut für Verbraucher und Taxifahrer ist.
- Die wettbewerbswidrige Brille: Genau diese geplante Verknüpfung der Dienste macht der Behörde gleichzeitig Angst. Sie befürchtet einen „Lock-In-Effekt“. Wenn Uber die Marktmacht von Baemin nutzt, um Konkurrenten in beiden Märkten (wie Kakao beim Taxi und Coupang Eats beim Essen) gleichzeitig zu erdrücken, wird der Wettbewerb beschädigt.
Wahrscheinlich Auflagen gem. KI:
1. Striktes Verbot von Daten-Incentives (Data-Splitting)
Das größte regulatorische Risiko ist die Verschmelzung der Nutzerdaten.
- Die Auflage: Die KFTC dürfte Uber untersagen, die hochpräzisen Konsum- und Standortdaten von Baemin-Nutzern (z. B. Lieblingsrestaurants, Bestellhäufigkeit, Heimadressen) mit den Mobilitätsdaten von Uber Taxi zusammenzuführen.
- Präzedenzfall: Erst im September 2025 verhängte die KFTC beim Zusammenschluss von AliExpress und Gmarket die historisch erste Data Integration Remedy. Uber wird die IT-Infrastrukturen und Datenbanken beider Dienste in Südkorea voraussichtlich strikt getrennt halten müssen.
2. Diskriminierungsverbot bei Bündelungsangeboten (Kombi-Abos)
Die KFTC wird das Entstehen eines allmächtigen „Uber One“-Abos, das Konkurrenten erdrückt, einschränken.
- Die Auflage: Uber darf zwar Treueprogramme oder kombinierte Abonnements anbieten, diese dürfen aber nicht wettbewerbsbeschränkend exklusiv ausgestaltet sein.
- Konkret bedeutet das: Uber könnte verpflichtet werden, seine Rabatt-Schnittstellen (APIs) für Mobilität oder Lieferungen zu fairen Bedingungen (FRAND-Prinzip) auch Drittanbietern zu öffnen. Das Ziel der KFTC: Ein reiner Taxi-Dienst (wie Kakao Mobility) oder eine reine Liefer-App (wie Coupang Eats) muss theoretisch die Möglichkeit haben, ähnliche Pakete zu schnüren, ohne systematisch benachteiligt zu werden.
3. Transparenzgebote für Händler- und Fahreralgorithmen
Da Uber angekündigt hat, plattformübergreifende Werbe- und Promotion-Angebote für Händler einzuführen, schaut das Kartellamt hier besonders genau hin.
- Die Auflage: Es wird ein strenges Verbot des sogenannten „Self-Preferencing“ (Eigenbevorzugung) geben. Uber darf Restaurants, die beispielsweise exklusiv Uber Taxi für ihre Belegschaft nutzen oder viel Geld für Werbung ausgeben, im Algorithmus der Baemin-App nicht künstlich nach oben ranken.
- Die KFTC verlangt in solchen Fällen oft die Überwachung durch unabhängige, externe Treuhänder (Monitoring Trustees), die regelmäßig die Algorithmen auf Neutralität überprüfen