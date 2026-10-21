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    AKTIEN IM FOKUS

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    Friedrich Vorwerk nach Prognoseerhöhung stark - MBB zieht mit

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorwerk hebt Jahresziele nach starken Zahlen
    • Vorwerk und MBB steigen um elf und sieben Prozent
    • Analysten loben Gewinn, sehen sinkende Aufträge
    AKTIEN IM FOKUS - Friedrich Vorwerk nach Prognoseerhöhung stark - MBB zieht mit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine weitere Erhöhung der Jahresziele hat am Mittwoch die Aktien von Friedrich Vorwerk und seines Großaktionär MBB angetrieben. Die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen sprangen bis zum Mittag um gut 11 Prozent auf das höchste Niveau seit Anfang September. Auch die einfache 200-Tage-Linie ließen sie hinter sich. Letzteres gilt auch für die Papiere der Beteiligungsgesellschaft MBB, die gut 7 Prozent gewannen.

    Friedrich Vorwerk habe die starken Quartalsergebnisse erzielt, die er erwartet habe, erklärte Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler. Wie deutlich das operative Ergebnis aber gestiegen sei, habe auch ihn überrascht. Das neue Jahresziel für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liege über seiner bereits optimistischeren Prognose. Je nach Wetter sieht er sogar noch Luft nach oben angesichts dessen, was nach drei Quartalen bereits in den Büchern stehe.

    Auch Leon Mühlenbruch von MWB Research lobte die starken Vorabzahlen für das dritte Quartal - vor allem das Ebitda. Er sprach von einem vorteilhaften Projektmix, der gut umgesetzt worden sei. Er goss allerdings auch etwas Wasser in den Wein. Denn der Auftragsbestand sei gefallen und der Auftragseingang nehme weiter ab. Mit fast 130 Millionen Euro liege er mehr als ein Drittel unter dem Niveau vor einem Jahr, so Mühlenbruch. Er habe auch Zweifel, ob Profitabilität und Wachstum so hoch zu halten sind. Daher bleibt er trotz gestiegenem Kursziel auf "Hold".

    Metzler-Experte Demeter signalisiert mit seinem Ziel von 120 Euro derweil noch über 60 Prozent Spielraum nach oben. Er liegt sogar über dem inzwischen ein Jahr alten Rekord von gut 109 Euro. Er bleibt daher seiner Kaufempfehlung treu./ag/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,65 % und einem Kurs von 194,2 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Friedrich Vorwerk Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -8,84 %/+54,28 % bedeutet.





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