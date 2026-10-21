Miivo meldet ein Umsatzwachstum von fast 560 %, während die Geschäftsexpansion an Dynamik gewinnt

Vancouver, British Columbia (21. Oktober 2026) / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) („Miivo“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass im ersten Geschäftsquartal 2027 endend am 31. August 2026 ein Umsatz in Höhe von 118.364 CAD erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen beginnt nun mit der Vermarktung seiner Produkte und konnte somit gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres mit 17.973 CAD ein Plus von fast 560 % erzielen.

Highlights des 1. Quartals

Einführung von drei KI-Produkten zusätzlich zu bedarfsgerechten Lösungen für Business Intelligence, Leadgenerierung, Einblicke in Kundenbedürfnisse und operative Workflows.

Durch die Expansion in neue Märkte und Branchensegmente wurde der Kundenstamm von Miivo standort- und branchenübergreifend erweitert.

Wiederkehrende Umsätze aus Software-Abonnements und laufenden Diensten anstelle von Einzelprojekten.

Neukundengewinnung und verstärkte Nutzung durch Bestandskunden , unterstützt durch zusätzliche Abonnements, KI-Automatisierung und ergänzende Zusatzleistungen.

Über 4.000 Nutzerregistrierungen zum Produktstart.

Eintritt in die nächste Phase des Geschäftswachstums

Aufbauend auf den bisherigen Produkteinführungen erweitert Miivo sein Angebot für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Finanztransparenz verbessern, Prozesse automatisieren und ihren operativen Workflow optimieren möchten.

Das Unternehmen kombiniert KI-gestützte Software mit Beratung und Support bei der Implementierung und hilft Kunden so, Geschäftsdaten auszuwerten und entsprechende Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Das Management führt das Umsatzwachstum im Quartal auf die Gewinnung neuer Kunden, die Erweiterung bestehender Kundenabonnements und die Nachfrage nach ergänzenden Automatisierungsdiensten zurück.

Chief Executive Officer Alexander Damouni meint dazu: „Wir freuen uns über die positive Entwicklung seit der Einführung unserer kommerziellen Produkte im ersten Quartal dieses Jahres. Miivos Strategie besteht darin, kleine und mittelständische Unternehmen durch die Kombination von KI-gestützten Erkenntnissen und praktischer Unterstützung bei der Optimierung ihrer Arbeitsabläufe zu unterstützen. Unser Fokus liegt auf dem Ausbau dieser langfristigen Kundenbeziehungen und darauf, Kunden bei der Implementierung unserer Technologie im Tagesgeschäft zu helfen. Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum in den kommenden Quartalen mit der zunehmenden Nutzung unserer Produkte und Leistungen durch die Kunden fortsetzen wird.“