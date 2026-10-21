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    Nebius – Nvidia stützt die Neo-Cloud

    Die Debatte um „Neo-Clouds“ – also Anbieter, die vor allem GPU-Rechenleistung für das Training und den Betrieb von KI-Modellen vermieten – , dominiert weiter den Markt. Auf der einen Seite funken die Anleihemärkte „S.O.S“, auf der anderen Seite stehen die Wachstumsaussichten der Unternehmen.

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    Coreweave – hier bei Gettex verfolgen – steht besonders im Feuer der Anleihemärkte. Die Aktie ist damit sehr riskant, kann allerdings bei Zeichen der Entspannung auch eine enorme Rallye hinlegen. Hier ist das Short-Volumen mittlerweile sehr hoch.

    Solider kommt der europäische Anbieter Nebius daher, der weiterhin in unserem Turbo-Trader vertreten ist.

    Nebius erhält prominente Rückendeckung von Nvidia: Jensen Huang zufolge entwickelt sich der KI-Cloudanbieter „wirklich gut“. Beim europäischen Ausbau gewinnt Nebius vor allem durch den Zugang zu Grundstücken und Strom an Bedeutung. Für Nvidia eröffnet der Partner damit zusätzliche Absatzmöglichkeiten für GPUs. Nebius-Chef Arkady Volozh will das Unternehmen zu einer der größten KI-Clouds weltweit machen.

    Neue Einblicke liefert Nebius mit öffentlich verfügbaren GPU-Spotpreisen samt regionalen Daten und historischen Verläufen. Anleger können dadurch Preisveränderungen am Markt für KI-Rechenleistung besser verfolgen.

    Auf Nebius bleiben wir via Bull WA234T investiert.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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