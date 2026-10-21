Nebius – Nvidia stützt die Neo-Cloud

Die Debatte um „Neo-Clouds“ – also Anbieter, die vor allem GPU-Rechenleistung für das Training und den Betrieb von KI-Modellen vermieten – , dominiert weiter den Markt. Auf der einen Seite funken die Anleihemärkte „S.O.S“, auf der anderen Seite stehen die Wachstumsaussichten der Unternehmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Coreweave – hier bei Gettex verfolgen – steht besonders im Feuer der Anleihemärkte. Die Aktie ist damit sehr riskant, kann allerdings bei Zeichen der Entspannung auch eine enorme Rallye hinlegen. Hier ist das Short-Volumen mittlerweile sehr hoch.

Solider kommt der europäische Anbieter Nebius daher, der weiterhin in unserem Turbo-Trader vertreten ist.

Nebius erhält prominente Rückendeckung von Nvidia: Jensen Huang zufolge entwickelt sich der KI-Cloudanbieter „wirklich gut“. Beim europäischen Ausbau gewinnt Nebius vor allem durch den Zugang zu Grundstücken und Strom an Bedeutung. Für Nvidia eröffnet der Partner damit zusätzliche Absatzmöglichkeiten für GPUs. Nebius-Chef Arkady Volozh will das Unternehmen zu einer der größten KI-Clouds weltweit machen.

Neue Einblicke liefert Nebius mit öffentlich verfügbaren GPU-Spotpreisen samt regionalen Daten und historischen Verläufen. Anleger können dadurch Preisveränderungen am Markt für KI-Rechenleistung besser verfolgen.

Auf Nebius bleiben wir via Bull WA234T investiert.

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