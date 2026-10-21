EU verlangt von SpaceX volle Starlink-Dienste für Ukraine

Wie es aussieht hat Musk selber die Idee zur drosselung von Starlink gegeben, wollte das aber gerne Anonym, aus Angst in Europa vertrauen zu verlieren. Ist das alles lächerlich.... und stümperhaft.... wie auch immer, folgendes Problem entsteht:





Dadurch das Starlink immer mehr zum Politikum wird und Musk sich seit geraumer Zeit gerne politisch engagiert, verkleinert das den Kundenkreis. Best Buddy Donald vergrault eigentlich alle, die entfernt was auf dem Kasten haben, und so wird China sein eigenes Starlink haben, Russland wird zu China gehen, Europa wird auch was eigenes aufbauen und vermutlich sogar dieses Jahrhundert fertigstellen, die anderen sind alles Wackelkandidaten, und die USA verspielen vertrtauen im Rekordtempo!





Nochmal:





Tesla fairer Wert ist um die 20-50 Mrd., aktueller Wert 1,2 Billionen

SpaceX fairer Wert ist um die 50-200 Mrd., aktueller Wert 1,1 Billionen





Jedem der hier investiert sollte klar sein: Man investiert einfach nur in eine Person, namens Elon Musk, nicht mehr nicht weniger. Sollte der Markt anfangen das ganze mal realistisch und objektiv zu bewerten, dann stehen wir hier bei 33,24 und Tesla bei 12,88!





Daher kann man getrost von Musk Fanboys reden, denn: Man bekommt ja zum teil für die überteuerten Papiere noch nicht mal ein Stimmrecht bzw. nur ein abgespecktes.... Aber die Leute glauben es einfach.... Marsstädte, Rechenzentren im All, Roboter die alles können, Taxis die autonom fliegen usw....





Kommt ja auch alles wahrscheinlich, nur ist Musk dann tot. Und so wie die Struktur momentan aufgebaut ist, gehen seine Unternehmen mit ihm unter... 100%...!!



