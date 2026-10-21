111-Millionen-Euro-Schock! Heineken verliert brisanten Bier-Rechtsstreit

Bittere Niederlage für Heineken : Der niederländische Brauereikonzern muss nach einem Gerichtsurteil 111 Millionen Euro Schadenersatz und Zinsen an einen griechischen Konkurrenten zahlen. Hintergrund ist ein jahrelanger Rechtsstreit um wettbewerbswidrige Geschäftspraktiken auf dem griechischen Biermarkt. Heineken kündigte bereits Berufung gegen die Entscheidung an. Wie Reuters berichtet, sprach ein niederländisches Gericht der Macedonian Thrace Brewery (MTB) am Mittwoch 43 Millionen Euro Schadenersatz sowie weitere 68 Millionen Euro an aufgelaufenen Zinsen zu.

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16 Jahre Missbrauch der Marktmacht

Der Fall reicht weit zurück. Zwischen 1998 und 2014 soll Heinekens griechische Tochtergesellschaft Athenian Brewery ihre marktbeherrschende Stellung ausgenutzt haben, um Konkurrenten zu behindern. Bereits 2015 hatte die griechische Wettbewerbsbehörde das Unternehmen wegen des Missbrauchs seiner Marktmacht mit einer Geldstrafe von 31,5 Millionen Euro belegt. Daraufhin machte der Konkurrent MTB eigene Schadenersatzansprüche geltend. Besonders bemerkenswert ist die Höhe der aufgelaufenen Zinsen. Sie machen inzwischen mehr als 60 Prozent der zugesprochenen Gesamtsumme aus.

Heineken wehrt sich gegen das Urteil

Der Brauereikonzern hält die Berechnungen des Gerichts für unrealistisch. Nach Auffassung von Heineken beruhen sie auf fragwürdigen Annahmen darüber, welche Umsätze, Verkaufspreise und Gewinne der Konkurrent ohne die damaligen Wettbewerbsverstöße hätte erzielen können. Das Unternehmen fordert eine stärkere Berücksichtigung der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklungen auf dem griechischen Biermarkt.

Was bedeutet das für die Heineken-Aktie?

Für Heineken stellt das Urteil eine zusätzliche finanzielle Belastung dar. Die Summe von 111 Millionen Euro ist für einen internationalen Brauereikonzern dieser Größenordnung allerdings verkraftbar. Für Anleger dürfte deshalb weniger die absolute Höhe der Forderung entscheidend sein als der weitere Verlauf des Rechtsstreits. Da Heineken Berufung einlegen will, bleibt offen, welcher Betrag am Ende tatsächlich gezahlt werden muss. Der Fall zeigt zugleich, wie teuer Wettbewerbsverstöße für Konzerne selbst Jahrzehnte später noch werden können. Besonders die über Jahre auflaufenden Zinsen können die ursprüngliche Schadenersatzforderung erheblich erhöhen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Heineken Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 76,66EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.