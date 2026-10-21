UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Sell'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen seien ein neues und erhebliches Risiko für den Dialyseanbieter, auch wenn ein erster dazu veröffentlichter Entwurf noch in einem frühen Stadium zu sein scheine und wenig konkrete Details enthalte, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 38,45EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte