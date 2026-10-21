DZ BANK stuft Meta auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 690 auf 820 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Marktführer bei smarten Brillen wolle die Abhängigkeit von den "Torwächtern" Alphabet und Apple verringern, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. " Dabei lockten neue Einnahmequellen und wiederkehrende Erlöse. Der Experte erhöhte seine Prognosen aufgrund sehr guter "KI-Perspektiven"./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 615,2EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

