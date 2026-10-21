BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar belassen. Der Raumfahrtkonzern habe unerwartet starke Resultate für das dritte Quartal vorgelegt, ies schrieb Douglas S. Harned in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem lobte er den besser als zuvor implizierten Ausblick./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,30 % und einem Kurs von 141,1EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 248
Kursziel alt: 248
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 248
Kursziel alt: 248
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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