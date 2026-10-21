BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar belassen. Der Raumfahrtkonzern habe unerwartet starke Resultate für das dritte Quartal vorgelegt, ies schrieb Douglas S. Harned in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem lobte er den besser als zuvor implizierten Ausblick./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:20 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:20 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,30 % und einem Kurs von 141,1EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 248

Kursziel alt: 248

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 248,00 $ , was eine Steigerung von +54,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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