BERNSTEIN RESEARCH stuft T-Mobile US auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Das Abonnentenwachstum des Satellitenbetreibers Starlink von SpaceX im dritten Quartal ? wohl die wichtigste Kennzahl zur Beurteilung des Wettbewerbsdrucks auf etablierte Breitbandanbieter ? sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch stelle Starlink Broadband bereits heute eine Bedrohung für die US-Telekombranche dar. Die noch größere Gefahr könnte aber der drohende Einstieg von Starlink in das US-Mobilfunkgeschäft werden./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 137,8EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 13:40 Uhr) gehandelt.



