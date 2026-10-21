Goldpreis stabilisiert sich nach jüngsten Verlusten
- Goldpreis stabilisiert sich bei rund 4.130 US-Dollar
- Ölpreis treibt Zinsängste, Goldnachfrage sinkt
- Gold verlor seit Januar rund ein Viertel an Wert
LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat sich am Mittwoch nach den Kursverlusten in der ersten Wochenhälfte stabilisiert. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) wurde an der Börse in London bei 4.130 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vortag.
In den vergangenen beiden Handelstagen war der Goldpreis noch gefallen, als ein Anstieg der Ölpreise die Inflationssorgen und damit die Spekulation auf steigende Zinsen schürte. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, bremst die Aussicht auf höhere Zinsen die Nachfrage nach dem Edelmetall. In der kommenden Woche werden die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) jeweils ihre Zinsentscheidungen veröffentlichen.
Im Oktober hat sich der Goldpreis in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten, nachdem er Ende August und im September deutlich gefallen war. Seit dem Rekordhoch bei über 5.400 Dollar im Januar hat das Edelmetall etwa ein Viertel an Wert verloren./jkr/jha/
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Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
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Meiner Meinung nach werden wir schon bald Bewegung sehen , die US Mid Term Wahlen sind nicht mehr weit weg , 03.11.2026 , am 04. werden wir dann wissen ob die Demokraten neben dem Kongress auch den Senat gewinnen konnten . Warum ist das wichtig ? weil in Zeiten eines Präsidenten der politisch eine " lahme Duck " ist der Gold Preis in der Regel anzieht , auch werden die Demokraten aktiv darauf hinarbeiten den Iran Konflikt zu beenden und Trump unter Druck setzen , endet der Konflikt , endet gleichzeitig einer der Hauptgründe für die Inflation weltweit und der Zwang für die Zentralbanken die Zinsen zu erhöhen = Hohe Öl und Spritpreise wegen Schließung der Hormus Meeresenge = die Fed könnte eventuell statt die Zinsen im Dezember zu erhöhen sie in 2027 senken. Zwar ist keinesfalls sicher das der Senat an die Demokraten fällt , jedoch gibt es bei den Republikanern Rebellen die ebenfalls ein Ende des Iran Konfliktes fordern . = Trump wird es nicht leicht haben Gelder für seinen Krieg zu bekommen , Hegseth wackelt eh schon politisch weil er viele hohe Militärs entlassen hat und Chaos verursacht .