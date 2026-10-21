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    UBS stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

    UBS stuft LEG Immobilien auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Auswirkungen des Einstiegs von Grand City Properties mit 20 Prozent seien erheblicher, als es die Mitteilung auf den ersten Blick vermuten lasse, schrieb Charles Boissier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Beteiligung zeige zwar, dass Grand City die LEG-Aktien auf dem aktuellen Niveau als werthaltig betrachte. Er warne aber davor, dies als Grundlage für eine Gesamtbewertung des Immobilienkonzerns oder als strategisches Interesse zu interpretieren. Grand City und dessen Mutterkonzern Aroundtown seien selbst börsennotierte Anlagevehikel mit deutlichen Bewertungsabschlägen und Schulden./rob/gl/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 48,82EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Charles Boissier
    Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 66
    Kursziel alt: 66
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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