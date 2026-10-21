🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Europa mischt mit

    777 Aufrufe 777 0 Kommentare 0 Kommentare

    Menschenähnliche Roboter: Nvidia baut seine Macht im KI-Markt aus

    Nvidia erweitert seine Robotikplattform und stellt neue Software, Trainingsdaten und einen humanoiden Referenzroboter vor. Die Industrie soll davon profitieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Europa mischt mit - Menschenähnliche Roboter: Nvidia baut seine Macht im KI-Markt aus
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Nvidia treibt die Entwicklung menschenähnlicher Roboter voran. Auf der Technologiekonferenz GTC in Berlin stellte der Chipkonzern neue Werkzeuge für das Training, die Simulation und den Einsatz autonomer Maschinen vor. Ein neuer humanoider Roboter soll Forschern zudem den Weg von der Entwicklung in die Praxis erleichtern.

    Neuer humanoider Roboter soll Entwicklung beschleunigen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NVIDIA!
    Long
    206,64€
    Basispreis
    1,31
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    234,08€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Roboterhersteller Agile Robots präsentierte mit Agile ONE SN eine Referenzplattform, die auf Nvidias Robotiksystem Isaac GR00T und dem KI-Computer Jetson Thor basiert. Das System soll die Entwicklung und Erprobung neuer Roboterfähigkeiten vereinfachen. Statt einzelne Werkzeuge aufwendig miteinander zu verbinden, können Entwickler Simulation, Training und Steuerung auf einer Plattform zusammenführen. Das soll die Vorbereitungszeit von Wochen auf wenige Tage verkürzen.

    Der 1,40 Meter große und 40 Kilogramm schwere Roboter verfügt über 31 Bewegungsfreiheitsgrade. Seine beiden fünfgliedrigen Hände ermöglichen präzise Greifbewegungen. Kameras, Lidar-Sensoren und weitere Messsysteme helfen ihm, seine Umgebung zu erfassen. Die Markteinführung ist für Anfang 2027 vorgesehen. Nach Angaben von Agile Robots zeigen unter anderem die Stanford University und die ETH Zürich Interesse an der Plattform.

    Nvidia-Chef Jensen Huang sieht die Branche vor einem entscheidenden Entwicklungsschritt. "Der 'ChatGPT-Moment' für die Robotik rückt mit großen Schritten näher", erklärte er. Mit Isaac wolle Nvidia Entwicklern die Modelle, Daten, Simulationswerkzeuge und Rechenleistung bereitstellen, um KI in die physische Welt zu bringen.

    Neue Software und Trainingsdaten für Roboter

    Neben der Hardware baut Nvidia seine offene Isaac-Plattform aus. Die neue Version Isaac Lab 3.0 ist ab sofort allgemein verfügbar. Sie unterstützt das Training von Roboterfähigkeiten mit mehreren Grafikprozessoren und unterschiedlichen Physik-Engines. Das neue Laufzeitframework Isaac OS verbindet künstliche Intelligenz, Sensoren, Steuerung und Roboterhardware. Damit sollen Anwendungen zuverlässiger aus Simulationen in reale Umgebungen übertragen werden.

    Auch die Datenbasis wächst. Die SimReady Central Library umfasst mehr als 2.000 simulationsfähige Objekte für Robotik und Fabriken. Der Datensatz Human 1M enthält vielfältige menschliche Bewegungen, Videos aus drei Perspektiven und dreidimensionale Handverfolgung. Beide Angebote sind über Hugging Face verfügbar, wobei der vollständige Human-1M-Datensatz Partnern der Cosmos Coalition vorbehalten ist.

    Zusätzlich veröffentlicht Nvidia drei Referenzabläufe für seine Rechenplattform DGX Station. Sie sollen das Training von Robotermodellen, die Entwicklung präziser Greifbewegungen und die Erzeugung synthetischer Trainingsdaten erleichtern.

    Depot eröffnen, iPhone Duo gewinnenNoch bis zum 13. November: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ nimmt an der Verlosung von fünf Apple iPhone Duos teil.

     

    Europa setzt auf Nvidias Robotiksysteme

    Auch europäische Industrieunternehmen bauen ihre Anwendungen mit Nvidia-Technologie aus. ABB Robotics und KUKA nutzen Omniverse-Bibliotheken, um Roboter und Fabriken virtuell zu simulieren. Sereact trainiert seine Systeme für die Warenhandhabung mit Isaac GR00T und Cosmos. Toyota Material Handling Europe und SoftServe wollen mithilfe von Omniverse und Isaac Sim die Inbetriebnahme autonomer Materialtransportlösungen um bis zu 50 Prozent beschleunigen.

    Mit der Erweiterung seiner Plattform will Nvidia den Weg von der Simulation zum produktiven Robotereinsatz verkürzen. Der Konzern positioniert sich damit nicht nur als Anbieter von KI-Rechenleistung, sondern auch als Technologiepartner für die Entwicklung sogenannter Physical AI: künstlicher Intelligenz, die in Maschinen und Robotern eigenständig handelt.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 196,7EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 206,14$, was einem Rückgang von -6,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Europa mischt mit Menschenähnliche Roboter: Nvidia baut seine Macht im KI-Markt aus Nvidia erweitert seine Robotikplattform und stellt neue Software, Trainingsdaten und einen humanoiden Referenzroboter vor. Die Industrie soll davon profitieren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     