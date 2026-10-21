Menschenähnliche Roboter: Nvidia baut seine Macht im KI-Markt aus

Nvidia treibt die Entwicklung menschenähnlicher Roboter voran. Auf der Technologiekonferenz GTC in Berlin stellte der Chipkonzern neue Werkzeuge für das Training, die Simulation und den Einsatz autonomer Maschinen vor. Ein neuer humanoider Roboter soll Forschern zudem den Weg von der Entwicklung in die Praxis erleichtern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Roboterhersteller Agile Robots präsentierte mit Agile ONE SN eine Referenzplattform, die auf Nvidias Robotiksystem Isaac GR00T und dem KI-Computer Jetson Thor basiert. Das System soll die Entwicklung und Erprobung neuer Roboterfähigkeiten vereinfachen. Statt einzelne Werkzeuge aufwendig miteinander zu verbinden, können Entwickler Simulation, Training und Steuerung auf einer Plattform zusammenführen. Das soll die Vorbereitungszeit von Wochen auf wenige Tage verkürzen.

Der 1,40 Meter große und 40 Kilogramm schwere Roboter verfügt über 31 Bewegungsfreiheitsgrade. Seine beiden fünfgliedrigen Hände ermöglichen präzise Greifbewegungen. Kameras, Lidar-Sensoren und weitere Messsysteme helfen ihm, seine Umgebung zu erfassen. Die Markteinführung ist für Anfang 2027 vorgesehen. Nach Angaben von Agile Robots zeigen unter anderem die Stanford University und die ETH Zürich Interesse an der Plattform.

Nvidia-Chef Jensen Huang sieht die Branche vor einem entscheidenden Entwicklungsschritt. "Der 'ChatGPT-Moment' für die Robotik rückt mit großen Schritten näher", erklärte er. Mit Isaac wolle Nvidia Entwicklern die Modelle, Daten, Simulationswerkzeuge und Rechenleistung bereitstellen, um KI in die physische Welt zu bringen.

Neue Software und Trainingsdaten für Roboter

Neben der Hardware baut Nvidia seine offene Isaac-Plattform aus. Die neue Version Isaac Lab 3.0 ist ab sofort allgemein verfügbar. Sie unterstützt das Training von Roboterfähigkeiten mit mehreren Grafikprozessoren und unterschiedlichen Physik-Engines. Das neue Laufzeitframework Isaac OS verbindet künstliche Intelligenz, Sensoren, Steuerung und Roboterhardware. Damit sollen Anwendungen zuverlässiger aus Simulationen in reale Umgebungen übertragen werden.

Auch die Datenbasis wächst. Die SimReady Central Library umfasst mehr als 2.000 simulationsfähige Objekte für Robotik und Fabriken. Der Datensatz Human 1M enthält vielfältige menschliche Bewegungen, Videos aus drei Perspektiven und dreidimensionale Handverfolgung. Beide Angebote sind über Hugging Face verfügbar, wobei der vollständige Human-1M-Datensatz Partnern der Cosmos Coalition vorbehalten ist.

Zusätzlich veröffentlicht Nvidia drei Referenzabläufe für seine Rechenplattform DGX Station. Sie sollen das Training von Robotermodellen, die Entwicklung präziser Greifbewegungen und die Erzeugung synthetischer Trainingsdaten erleichtern.

Europa setzt auf Nvidias Robotiksysteme

Auch europäische Industrieunternehmen bauen ihre Anwendungen mit Nvidia-Technologie aus. ABB Robotics und KUKA nutzen Omniverse-Bibliotheken, um Roboter und Fabriken virtuell zu simulieren. Sereact trainiert seine Systeme für die Warenhandhabung mit Isaac GR00T und Cosmos. Toyota Material Handling Europe und SoftServe wollen mithilfe von Omniverse und Isaac Sim die Inbetriebnahme autonomer Materialtransportlösungen um bis zu 50 Prozent beschleunigen.

Mit der Erweiterung seiner Plattform will Nvidia den Weg von der Simulation zum produktiven Robotereinsatz verkürzen. Der Konzern positioniert sich damit nicht nur als Anbieter von KI-Rechenleistung, sondern auch als Technologiepartner für die Entwicklung sogenannter Physical AI: künstlicher Intelligenz, die in Maschinen und Robotern eigenständig handelt.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 196,7EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.

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