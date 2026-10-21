DAX steigt, Deutsche Telekom fällt – das ist der Grund!

Davon gänzlich unberührt bleiben jedoch die Anteile der Deutschen Telekom . Sie verlieren gegen den starken Gesamtmarkttrend rund ein Prozent und drohen damit ihre jüngste Erholung abzubrechen. Für die Underperformance gibt es einen triftigen Grund: Der US-Mitbewerber AT&T hat am Mittag trotz starker Geschäftszahlen enttäuscht. Das ist ein schlechtes Omen für T-Mobile US .

Der deutsche Leitindex DAX kann sich am Mittwoch nach den Verlusten der Vortage kräftig erholen, er liegt am Nachmittag mit 1,5 Prozent kräftig im Plus. Vor allem die starken, am Dienstagabend von SpaceX vorgelegten Quartalszahlen sowie Entspannung am Anleihen- und Ölmarkt sorgen unter Anlegerinnen und Anlegern für neuen Appetit auf Risiko.

DAX legt kräftig zu – und lässt die Deutsche Telekom zurück

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

AT&T mit starken Neukundenzahlen, aber geringerem Gewinn

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 5,3 Prozent auf 32,32 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 670 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Der Anstieg war vor allem einem soliden Neukundenwachstum zu verdanken. Unter dem Strich verzeichnete AT&T 387.410 neue Mobilfunkverträge. Dazu kamen 442.000 neue Kundinnen und Kunden im Glasfasergeschäft sowie 327.000 Neuabschlüsse bei Fixed-Wireless-Verbindungen.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) landete mit 0,65 US-Dollar um 5 Cent über den Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte sich AT&T um 11 Cent steigern. Unter Berücksichtigung einer Wertminderung in Höhe von 2,6 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Aktivitäten in Mexiko sowie weiteren Abschreibungen fiel der Gewinn jedoch deutlich geringer aus.

Nach standardisierter Rechnungslegung GAAP erzielte der Konzern einen Betriebsgewinn von 0,13 US-Dollar je Aktie beziehungsweise 855,0 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren es noch fast 9,3 Milliarden US-Dollar – allerdings unter Berücksichtigung des Verkaufs von DirecTV.

Weniger Ausgaben, mehr Geld für Anlegerinnen und Anleger

Seinen Ausblick für den weiteren Jahresverlauf hat AT&T nach den starken Neukundenzahlen angehoben. Für das bereinigte EBITDA erwartet das Unternehmen ein Wachstum von 3 bis 4 Prozent, das auf 5 Prozent "oder besser" in 2028 klettern soll. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll in 2026 bei 2,40 US-Dollar landen und bis 2028 mit einer zweistelligen Wachstumsrate zulegen.

Bezüglich der Kapitalverwendung schraubt AT&T seine Ambitionen etwas zurück. Die Investitionsausgaben soll in 2026 23 bis 24 Milliarden US-Dollar betragen und sich in den darauffolgenden Jahren zwischen 22 und 23 Milliarden US-Dollar bewegen.

Da gleichzeitig mit einem Anstieg der Cashflows auf 18, 19 und schließlich 21 Milliarden US-Dollar in 2028 erwartet wird, dürften dem Unternehmen mehr Mittel für Aktienrückkäufe und Dividenden zur Verfügung stehen. Insgesamt 45 Milliarden US-Dollar sollen Anteilseignerinnen und -eignern in den kommenden 3 Jahren so zukommen.

Kalte Schulter für die Aktie, branchenweiter Abverkauf geht weiter

Anlegerinnen und Anleger zeigten sich davon völlig unbeeindruckt. In der US-Vorbörse verlor AT&T zeitweise fast 7 Prozent, dementsprechend schwach fiel am Nachmittag die Eröffnung aus. Die Aktie konnte ihre Verluste aber zügig auf nur noch -4 Prozent eingrenzen. Charttechnisch spitzt sich die Situation mit den neuerlichen Verlusten jedoch zu – der Abstand zu den Anfang Oktober unterschrittenen gleitenden Durchschnitten und damit die Aussicht auf proyzklische Kaufsignale wird immer größer, während zur Unterseite die Entfernung zu den bisherigen Jahrestiefs schrumpft.

Die Anteile der Mitbewerber konnten sich dem Abverkauf nicht entziehen. Der direkte Konkurrent Verizon büßte am frühen Nachmittag rund 1,3 Prozent ein, für T-Mobile US ging es um über 2 Prozent bergab. Das hatte Folgen auch für die Anteile der Telekom, welche rund ein Prozent nachgaben.

Auch hier wächst die Distanz zu wichtigen Unterstützungen, während es bis zum 52-Wochen-Tief nur noch 7,8 Prozent sind. Damit halten die Belastungen durch den Vorstoß von SpaceX, ins Mobilfunkgeschäft einzusteigen, an.

Fazit: Noch ist die SpaceX-Angst nicht abgeschüttelt

Eigentlich adressieren die von AT&T vorgelegten Quartalszahlen die Sorgen vor sinkenden Neukundenzahlen. Auch die Aussicht auf höhere Cashflows bei gleichzeitig geringeren Investitionsausgaben sollten Anlegerinnen und Anleger zufriedenstellen, doch dem Markt scheint das am Mittwoch nicht zu genügen. Die Zahlen des Telekommunikationsurgesteins führen zu einem Anhalten des branchenweiten Abverkaufs.

Der könnte sein Ziel aus fundamentaler Perspektive noch nicht erreicht haben, denn mit einem KGVe 2026 von 9,3 liegt AT&T noch immer knapp über seinem 5-Jahres-Mittel von 9,2. Umgekehrt sieht es hingegen bei der Deutschen Telekom aus, wo ein KGVe 2026 von 12,3 einem 10-Jahres-Durchschnitt von 17,8 gegenüber steht – der Kursrückgang der US-Tochter stellt für die Bonner am Mittwoch aber ein nicht zu überwindendes Hindernis dar.

Als zu groß wird innerhalb der Branche trotz großzügiger Kapitalverwendungspläne und eigener Initiativen zum Aufbau eines Satellitennetzwerkes die potenzielle Konkurrenz durch SpaceX bewertet. Für eine Erholung werden Anlegerinnen und Anleger daher Geduld mitbringen müssen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



