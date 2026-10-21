Infineon Technologies - Aktie gewinnt kräftig - 21.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Infineon Technologies. Mit einer Performance von +3,66 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Schon gestern ging es für die Infineon Technologies Aktie um +2,95 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 53,83€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Infineon Technologies konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -16,02 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -5,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,97 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +41,56 % gewonnen.

Während Infineon Technologies heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,43 %. Damit gehört Infineon Technologies heute zu den auffälligeren Werten.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,27 % 1 Monat -4,97 % 3 Monate -16,02 % 1 Jahr +57,17 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 21.10.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,23 Mrd.EUR € wert.

Nach einer starken Q2-Rallye hat die Infineon-Aktie in den vergangenen Monaten wieder deutlich nachgegeben. Zwar konnte sich der DAX-Titel zwischenzeitlich etwas erholen, doch seit Anfang Oktober bestimmen die Bären wieder das Geschehen. Inzwischen belaufen sich die Abschläge zum Rekordhoch von Anfang Juni auf rund -40%. Damit stellt sich die Frage: Sollten Anleger in die Schwäche […] The post Infineon-Aktie: Kann man hier ein Schnäppchen machen? first appeared on sharedeals.de.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,34 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,34 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,69 %. ON Semiconductor legt um +1,25 % zu NIO notiert im Minus, mit -0,49 %.

Die Aktie von Infineon Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,98 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,29 %, über 10 Jahre bei 12,17 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.