Börsen Update
Börsen Update Europa - 21.10. - AT 20 stark +0,73 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.516,10 PKT und steigt um +0,44 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,66 %, Fresenius +1,90 %, Siemens +1,84 %
Flop-Werte: Merck -1,75 %, Qiagen -1,48 %, Volkswagen (VW) Vz -1,44 %
Der MDAX steht bei 30.573,30 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.
Top-Werte: Aroundtown +5,70 %, CTS Eventim +3,29 %, TAG Immobilien +3,19 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,79 %, Delivery Hero -1,41 %, Deutsche Lufthansa -1,20 %
Der TecDAX steht bei 4.049,51 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,66 %, OHB +3,50 %, TeamViewer +2,87 %
Flop-Werte: Ottobock -4,21 %, Sartorius Vz. -2,79 %, Qiagen -1,48 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.182,19 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.
Top-Werte: EssilorLuxottica +6,37 %, Infineon Technologies +3,66 %, Nokia +2,71 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -3,14 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,08 %, Deutsche Boerse -1,12 %
Der AT 20 steht bei 6.516,30 PKT und gewinnt bisher +0,73 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,40 %, PORR +2,18 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,73 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,34 %, Verbund Akt.(A) -0,84 %
Der CH 20 bewegt sich bei 14.496,73 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Sandoz Group +1,17 %, Zurich Insurance Group +0,61 %, ABB +0,52 %
Flop-Werte: Lonza Group -1,43 %, Givaudan -0,93 %
Der FR 40 steht aktuell (13:59:22) bei 7.893,45 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: EssilorLuxottica +6,37 %, STMicroelectronics +2,55 %, Eurofins Scientific +2,03 %
Flop-Werte: Carrefour -5,99 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,08 %, Renault -1,78 %
Der SE 30 steht bei 3.234,11 PKT und verliert bisher -0,48 %.
Top-Werte: Getinge (B) +1,60 %, Skanska (B) +0,54 %, ABB +0,52 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -2,39 %, Tele2 (B) -1,65 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.620,00 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,96 %, Viohalco +1,64 %, Piraeus Port Authority +0,87 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -3,20 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,48 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,76 %
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