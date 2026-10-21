UBS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Quartalszahlen von 247 auf 244 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brillenkonzern habe umsatzseitig positiv überrascht, und das robuste traditionelle Geschäft sei schwer zu ignorieren, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auch im laufenden Schlussquartal sei bislang keine Abschwächung in Sicht, was den Bewertungsabschlag ungerechtfertigt erscheinen lasse./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 01:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,69 % und einem Kurs von 172,9EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 244

Kursziel alt: 247

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 244,00 € , was eine Steigerung von +62,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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