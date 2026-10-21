UBS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Quartalszahlen von 247 auf 244 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brillenkonzern habe umsatzseitig positiv überrascht, und das robuste traditionelle Geschäft sei schwer zu ignorieren, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auch im laufenden Schlussquartal sei bislang keine Abschwächung in Sicht, was den Bewertungsabschlag ungerechtfertigt erscheinen lasse./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 01:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 01:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,69 % und einem Kurs von 172,9EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 244
Kursziel alt: 247
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 247
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