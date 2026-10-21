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    PFN und Tenstorrent wurden für das Projekt NEDO „xPU Design and Development Incorporating Photonics Electronics Integration Technology“ ausgewählt

    Preferred Networks und Tenstorrent beginnen mit der Forschung und Entwicklung von leistungsstarken und energieeffizienten KI-Prozessoren unter Einbeziehung der Technologie zur Integration von Photonik und Elektronik

     

    TOKIO, JP / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2026 / Preferred Networks, Inc. (PFN) und Tenstorrent USA, Inc. (Tenstorrent) haben heute bekannt gegeben, dass ihr gemeinsamer Vorschlag von der japanischen New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) für das Thema „xPU Design and Development Incorporating Photonics Electronics Integration Technology“ (*1) im Rahmen des von NEDO geförderten „Research and Development Project of the Enhanced Infrastructures for Post-5G Information and Communication Systems / Development of manufacturing technologies for advanced semiconductors“ ausgewählt wurde.

     

     

    KI-Modelle und Workloads nehmen hinsichtlich ihrer Größe und rechnerischen Komplexität kontinuierlich zu und finden in einer Vielzahl von Branchen Anwendung. Dieses rasante Wachstum hat den Rechenaufwand für das Modelltraining und die Inferenz weiter erhöht und treibt die Nachfrage nach einer skalierbareren und effizienteren KI-Infrastruktur voran.

     

    Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprojekts streben PFN und Tenstorrent die Entwicklung einer Integration von KI-Prozessoren auf Systemebene an, die sowohl beim Training als auch bei der Inferenz hohe Rechenleistung und hohe Effizienz bietet. Das Projekt zielt auf die nächste Welle des KI-Einsatzes in verschiedenen industriellen und akademischen Bereichen ab, darunter agentenbasierte KI, physische KI und wissenschaftliche KI.

     

    Im Rahmen des Projekts werden PFN und Tenstorrent ein fünfjähriges Forschungs- und Entwicklungsprogramm auf der Grundlage der unten dargelegten Aufgabenteilung durchführen. Anschließend werden die Unternehmen daran arbeiten, die Forschungsergebnisse für Anwendungen wie KI-Agenten zu kommerzialisieren.

     

    • Entwicklung von Systemintegrationstechnologien für KI-Prozessoren unter Nutzung der Integration von Photonik und Elektronik sowie fortschrittlicher Packaging-Technologien (PFN und Tenstorrent)
    • Entwicklung von KI-Chiplets mit extrem hoher Speicherbandbreite, ermöglicht durch 3D-Speicherstapeltechnologien auf Basis modernster Halbleiterprozesstechnologien (PFN)
    • Entwicklung von CPU-Chiplets auf Basis einer offenen Architektur, die Confidential Computing unterstützen (Tenstorrent)

     

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    IRW Press
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    PFN und Tenstorrent wurden für das Projekt NEDO „xPU Design and Development Incorporating Photonics Electronics Integration Technology“ ausgewählt Tenstorrent_21-10-2026_DEPRcomPreferred Networks und Tenstorrent beginnen mit der Forschung und Entwicklung von leistungsstarken und energieeffizienten KI-Prozessoren unter Einbeziehung der Technologie zur Integration von Photonik und …
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