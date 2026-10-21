JEFFERIES stuft Fresenius SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Gewinndynamik des Medizinkonzerns sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag in seinem Ausblick. Bei der Medikamentensparte Kabi erwartet er ein breit angelegtes Wachstum, während die Entwicklung des Krankenhausbetreibers Helios die übliche Saisonalität in Spanien widerspiegeln sollte. Bei der Dialyse-Beteiligung Fresenius Medical Care erwartet der Experte den stärksten Rückgang der Behandlungstage im laufenden Jahr./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 45,44EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00 € , was eine Steigerung von +20,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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