CO2-Handel
EU will Preissprünge für Industrie verhindern
- EU erhöht Zertifikatereserve gegen Preissprünge
- Reserve wächst auf bis zu 700 Millionen Zertifikate
- Rat und Parlament müssen Einigung noch bestätigen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um Preissprünge für die Industrie zu vermeiden, will die EU in das Treibhausgas-Handelssystem eingreifen und damit Klimaschutzregeln anfassen. Unterhändler von EU-Staaten und dem Europaparlament einigten sich darauf, eine Reserve für Emissionszertifikate zu erhöhen, wie beide Seiten mitteilten. Unabhängig davon wird derzeit auch über eine noch weitergehende Anpassung beraten.
Bestimmte Unternehmen müssen in Europa Zertifikate für den Ausstoß klimaschädlicher Gase wie Kohlendioxid (CO2) vorweisen und können nach Bedarf damit handeln. So soll das EU-Emissionshandelssystem besonders in energieintensiven Sektoren als Anreiz dienen, Treibhausgase einzusparen. Bislang gilt das System vor allem für Stromerzeugung und Industrie. Allerdings wurden in den vergangenen Jahren mehr Emissionszertifikate verfügbar, als von Unternehmen genutzt wurden.
Nicht genutzte Zertifikate werden in der sogenannten Marktstabilitätsreserve (MSR) gehalten. Wenn zu viele im Markt sind, werden einige in die Reserve verschoben. Wenn zu wenige Zertifikate da sind oder der Preis stark steigt, gibt die Reserve zusätzliche Zertifikate frei. Das kann die Preise senken und so Unternehmen, die Emissionszertifikate brauchen, entlasten.
Das soll sich ändern
Bisher werden in der Reserve maximal 400 Millionen Zertifikate gehalten, darüber hinausgehende werden für ungültig erklärt. Die Kommission hatte vorgeschlagen, die Obergrenze aufzuheben. Die Unterhändler von Rat und Parlament einigten sich am Dienstag darauf, die Obergrenze nicht komplett aufzuheben, wie sie nun mitteilten. Stattdessen sollen in der Reserve künftig bis zu 700 Millionen Zertifikate gehalten werden. Dies biete einen größeren Puffer für Marktschwankungen und schütze gleichzeitig vor einem Überangebot von Zertifikaten auf dem Markt.
Das steht noch an
Die vorläufige Einigung muss noch von Rat und Parlament gebilligt und schließlich jeweils formell angenommen werden. Die europäischen Staats- und Regierungschefs hatten vergangene Woche bei einem Treffen in Brüssel gefordert, das laufende Gesetzgebungsverfahren zur Marktstabilitätsreserve schneller voranzutreiben, "um übermäßige Preisschwankungen zu dämpfen".
Auf diesen Wunsch verwies nun auch der auf Seiten der EU-Staaten zuständige irische Minister Darragh O'Brien. Man habe eine ausgewogene Lösung erzielt. Parlament und Rat arbeiten derzeit auch an einem umfassenderen Kommissionsvorschlag zur Überarbeitung des Emissionshandelssystems./wea/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 52,75 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,69 %/+72,61 % bedeutet.
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Diese beiden Eigentuemerfamilien sind unfaehig. Der einzige von denen der etwas auf dem Kasten hatte war Ferdinand.
... wieder mal, naja! VW kriselt nicht bis China, sondern in China kriselt der Binnenmarkt und deswegen wird das Ausland von dort mit Produkten überschwemmt. Auch sollte man bedenken, dass in China ein ganz anderer Wind weht, als hier bei uns, wo zunehmend nur noch an Work-Life-Balance gedacht wird und bei jedem Schiss nach Hilfe vom Staat gefragt wird. Und da wir gerade beim Staat, sprich Regierungen, sind, da mangelte und mangelt es noch immer an klaren Vorgaben für die Wirtschaft und deren Unternehmen. Aber auch da sehe ich Gründe, die ganz sicher mitverantwortlich dafür waren, nämlich Flüchtlingsproblematik, Pandemie, Kriege, Energieversorgungsproblematiken, Unterstützung der Ukraine und Problematik der Finanzierung, Bedrohungproblematik, Terrorismus, Clans und und und...
Bei der nachhaltigen Kostenschieflage ist VW fraglich und bei der renitenten Aufgabenvermeidung bildet sich keine Fortbestandsperspektive. Das sind nicht nur deutsche Gehälter und fehlende Produktivität, VW kriselt bis China und der dortige Wettbewerb zieht E-Mobilität voll bis zum Markterfolg durch. Dann sind die Abschiedslasten aus deutscher Produktion nicht getragen und auch nicht definiert. Von Energie bis Sozialbeitragslasten rührt sich im Umfeld nichts. Da ist nichts von einem belastbaren Fortbestandskonzept, die Produkte sind oft gut und wirtschaftlich hat VW seinen Frieden in einem konservierenden Auftritt. Da ist kein Investitionskonzept mit Marktführungsziel, man zieht sich immer weiter auf Zulieferer zurück und merkt schon nicht den Fehler fehlender eigener Fähigkeiten. Die österreichischen Opas meinen so irgendwie weiter Finanzen für sich saugen zu können, von BCG textlich gehübscht geht auch klarer Unfug in der öffentlichen Meinung durch.