JPMORGAN stuft NETFLIX COM INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 85 auf 81 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die negative Kursreaktion auf die nachbörslich veröffrentlichten Zahlen begründete Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung mit dem leicht gesenkten Umsatzausblick sowie anhaltenden Anlegersorgen über die Wachstum- und Margenaussichten für 2027. Anmuth senkte zwar seine Schätzungen. Er traut dem Streamingdienst aber weiterhin auf Jahre hinaus ein weiteres Wachstum zu./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,58 % und einem Kurs von 57,07EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 81,00 $ , was eine Steigerung von +26,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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