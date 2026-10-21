MPCM stuft SFC Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SFC Energy anlässlich einer MPCM-Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Nachfrage von Kunden aus dem Verteidigungsbereich sei weiterhin stark, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte den Auftragsbestand des Brennstoffzellen-Herstellers stützen und die Wachstumsaussichten für 2027 untermauern./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 17,70EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: SFC Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

