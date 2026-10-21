RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der bereinigte Nettogewinn habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick des spanischen Energieversorgers./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 21,34EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.



