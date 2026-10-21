BERENBERG stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Die Aktie sei unter den größeren europäischen Pharmaunternehmen derzeit am höchsten bewertet, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies lasse mit Blick auf den Markteintritt des Brustkrebspräparats Giredestrant wenig Spielraum für Fehler./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 420,7EUR auf Lang & Schwarz (21. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Luisa Hector
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Luisa Hector
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: CHF
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