JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,70 Euro belassen. Die Kennziffern des spanischen Energieversorgers für das dritte Quartal seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst verwies darauf, dass Iberdrola nun ein durchschnittliches Wachstum des bereinigten Nettogewinns von etwa 10 Prozent über die nächsten fünf Jahre anstrebt. Weitere Details gebe es auf der Hauptversammlung im März 2027. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 lautet sein Urteil über das angehobene Gewinnziel: "Wie erwartet"./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 21,36EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20,70

Kursziel alt: 20,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

