JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Zahlenwerk des spanischen Energieversorgers sei insgesamt gut ausgefallen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der angehobene Jahresausblick sei vom Markt erwartet worden./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 21,38EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

