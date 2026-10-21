JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Zahlenwerk des spanischen Energieversorgers sei insgesamt gut ausgefallen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der angehobene Jahresausblick sei vom Markt erwartet worden./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 21,38EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
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