JPMORGAN stuft Tesla auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Zur von Elon Musk bestätigten Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX bei der Zahlenvorlage des Raumfahrt- und KI-Konzerns schrieb Rajat Gupta am Dienstag, die strategische Logik einer solchen Transaktion bleibe schlüssig. An dem gemeinsamen Unternehmen könnte Tesla- und SpaceX-Chef Musk anschließend mehr als 50 Prozent halten. Die entscheidende Hürde sei die Zustimmung der Tesla-Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden. Letztere dürfte - entgegen den Aussagen von Musk - das größere Hindernis sein, glaubt Gupta./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 337,5EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Rajat Gupta

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 415

Kursziel alt: 415

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 415,00 $ , was eine Steigerung von +9,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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