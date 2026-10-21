JPMORGAN stuft Tesla auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Zur von Elon Musk bestätigten Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX bei der Zahlenvorlage des Raumfahrt- und KI-Konzerns schrieb Rajat Gupta am Dienstag, die strategische Logik einer solchen Transaktion bleibe schlüssig. An dem gemeinsamen Unternehmen könnte Tesla- und SpaceX-Chef Musk anschließend mehr als 50 Prozent halten. Die entscheidende Hürde sei die Zustimmung der Tesla-Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden. Letztere dürfte - entgegen den Aussagen von Musk - das größere Hindernis sein, glaubt Gupta./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 337,5EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Rajat Gupta
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 415
Kursziel alt: 415
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Rajat Gupta
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 415
Kursziel alt: 415
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