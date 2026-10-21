BERNSTEIN RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach Neunmonatszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Zahlenwerk liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jorge Alonso Suils in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinnausblick des spanischen Energieversorgers habe sich aufgehellt./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 21,38EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.
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