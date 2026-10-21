DZ BANK stuft Alphabet C-Aktie auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Alphabet C-Aktien auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 420 US-Dollar belassen. Der Suchmaschinen-Betreiber Google wage zum zweiten Mal den Einstieg in den Markt für smarte Brillen, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wichtigsten Impulse dürften kurz- bis mittelfristig aber von der sehr stark und profitabel wachsenden Cloud-Sparte ausgehen./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 296,7EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: Alphabet C-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

