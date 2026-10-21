JEFFERIES stuft Friedrich Vorwerk auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Friedrich Vorwerk nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Pipeline- und Anlagenbauer habe ein weiteres Rekordquartal hinter sich, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Doch der Auftragseingang sei deutlich gesunken, was ein Fragezeichen hinter die Nachhaltigkeit der derzeitigen Ergebnisstärke setze./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,72 % und einem Kurs von 71,45EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Friedrich Vorwerk

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

