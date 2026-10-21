BARCLAYS stuft SpaceX auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SpaceX von 254 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse des Weltraum- und KI-Konzerns hätten die Markterwartungen in beinahe jeglicher Hinsicht getoppt, schrieb Anthony Valentini am Mittwoch. Er sieht noch enormes Potenzial, sollten die Zuwächse der Rechenzentrumskapazitäten wie geplant verlaufen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,35 % und einem Kurs von 142,5EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Anthony Valentini
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 254
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Anthony Valentini
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 254
Währung: USD
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