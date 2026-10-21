RBC stuft Tesla auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Zahlen von SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Zur von Elon Musk bestätigten Prüfung eines Zusammenschlusses mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern schrieb Tom Narayan am Dienstag, dass SpaceX wegen des Musk-Anteils von nur 20 Prozent an Tesla wohl einen deutlichen Bewertungsaufschlag für den Elektroautobauer zahlen müsste. Eine Offerte auf Höhe seines Kursziels von 480 Dollar je Aktie könnte die anderen Tesla-Aktionäre wohl überzeugen./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 337,7EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 480

Kursziel alt: 480

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 480,00 $ , was eine Steigerung von +26,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer