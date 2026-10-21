RBC stuft Tesla auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Zahlen von SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Zur von Elon Musk bestätigten Prüfung eines Zusammenschlusses mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern schrieb Tom Narayan am Dienstag, dass SpaceX wegen des Musk-Anteils von nur 20 Prozent an Tesla wohl einen deutlichen Bewertungsaufschlag für den Elektroautobauer zahlen müsste. Eine Offerte auf Höhe seines Kursziels von 480 Dollar je Aktie könnte die anderen Tesla-Aktionäre wohl überzeugen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 337,7EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 480
Kursziel alt: 480
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 480
Kursziel alt: 480
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