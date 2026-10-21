Jenoptik hebt nach starkem Q3 EBITDA-Margenziel 2026 auf rund 22 %
Starkes Quartal, höheres Margenziel: Jenoptik peilt für 2026 nun eine EBITDA-Marge von rund 22 Prozent an. Rückenwind liefern das OEM-Geschäft und die Halbleiterindustrie.
Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild
- Jenoptik erhöht nach einem starken dritten Quartal die Prognose für die EBITDA-Marge 2026 auf rund 22 Prozent; zuvor waren 20 bis 21 Prozent erwartet worden.
- Die Umsatzwachstumsprognose bleibt unverändert bei 5 bis 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
- In den ersten neun Monaten stieg die EBITDA-Marge vorläufig auf rund 22 Prozent, verglichen mit 17,5 Prozent im Vorjahreszeitraum.
- Der Auftragseingang legte in den ersten neun Monaten auf 1,1 Milliarden Euro zu, nach 777,3 Millionen Euro im Vorjahr.
- Der Konzernumsatz betrug mehr als 800 Millionen Euro (Vorjahr: 753,2 Millionen); das EBITDA lag bei knapp 180 Millionen Euro (Vorjahr: 131,8 Millionen).
- Die starke Nachfrage kam vor allem aus dem OEM-Geschäft und der Halbleiterausrüstungsindustrie; die Neunmonatsergebnisse veröffentlicht Jenoptik am 10. November 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Jenoptik ist am 10.11.2026.
Der Kurs von Jenoptik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,82EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,50 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 39,62EUR das entspricht einem Plus von +2,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.567,78PKT (+0,20 %).
+9,60 %
+0,98 %
-1,85 %
+1,14 %
+94,15 %
+91,12 %
+21,15 %
+148,46 %
+96,08 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte