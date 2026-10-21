MPCM stuft Porsche SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Porsche SE anlässlich einer MPCM-Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Da Volkswagen für 2026 eine Marge von maximal einem Prozent erwarte, sehe er ein deutliches Dividendenrisiko bei der VW-Holding für das Geschäftsjahr 2026, schrieb Sebastian Ubert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 25,33EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Sebastian Ubert

Analysiertes Unternehmen: Porsche SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,00 € , was eine Steigerung von +34,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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