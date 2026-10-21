MPCM stuft Porsche SE auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Porsche SE anlässlich einer MPCM-Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Da Volkswagen für 2026 eine Marge von maximal einem Prozent erwarte, sehe er ein deutliches Dividendenrisiko bei der VW-Holding für das Geschäftsjahr 2026, schrieb Sebastian Ubert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 25,33EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Sebastian Ubert
Analysiertes Unternehmen: Porsche SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sebastian Ubert
Analysiertes Unternehmen: Porsche SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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