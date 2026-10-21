JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der kolportierte Einstieg von Ananym Capital sei ein willkommener Kurstreiber für die Aktien des Eventvermarkters, die sich zuletzt unterdurschnittlich entwickelt und schwankungsanfällig gezeigt hätten, schrieb Lara Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der aktivistische Investor halte CTS Eventim für deutlich unterbewertet und sehe etliche Wertsteigerungsmöglichkeiten./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 64,35EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Lara Simpson

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

