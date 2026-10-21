JPMORGAN stuft AKZO NOBEL NV auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Sowohl die Zahlen für das dritte als auch der Ausblick auf das vierte Quartal lägen nahe an den Konsensschätzungen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Dies sollte die Anleger mit Blick auf die nahende Fusion des Lack- und Farbenherstellers mit US-Konkurrent Axalta beruhigen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:02 / BST
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Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 59,70EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 72
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
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Kursziel neu: 72
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