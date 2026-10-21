Ölpreis bald bei 150 US-Dollar? Diese Ölaktien rücken jetzt in den Fokus 

Noch ist es aber nicht soweit. Man kann sich jedoch nicht des Eindrucks erwehren, dass bereits eine Art von Countdown läuft…

Brent-Öl notiert mit 110 US-Dollar direkt an der Unterseite der zentralen Widerstandszone 110 / 115 US-Dollar. In der gestrigen Kommentierung zum Ölmarkt wurde ausführlich thematisiert, welches Preisziel bei einem Vorstoß über die 115 US-Dollar aktiviert werden könnte. Um es kurz zu machen: Ein Vorstoß über die 115 US-Dollar würde die 150 US-Dollar als übergeordnetes Preisziel aktivieren. Die Folgen für die Märkte wären gravierend. Weiter anziehende Anleiherenditen dürften Gold und Silber enorm belasten. Und auch Aktienindizes wie DAX, Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 kämen wohl nicht ungeschoren davon.

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Diese Ölaktien rücken jetzt in den Fokus

Abseits der großen Ölkonzerne wie Shell, BP, Chevron oder aber ExxonMobil verspricht vor allem das Segment der US-Schieferölproduzenten vor dem Hintergrund der hohen Niveaus der Ölpreise Chancen. In zurückliegenden Kommentaren thematisierten wir mit EOG Resources und Devon Energy bereits zwei vielversprechende Kandidaten. Doch die Liste ließe sich beliebig verlängern – unter anderem mit Diamondback Energy.

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In den letzten Jahren verfolgte Diamondback Energy eine aggressive Wachstumsstrategie. Vor allem die Übernahme von Endeavor Energy Resources im Jahr 2024 war ein Meilenstein für Diamondback. Diese Expansionsstrategie forderte jedoch ihren Tribut. Die Schulden stiegen. Ein hoher Schuldenberg ist gerade in Zeiten steigender Zinsen problematisch. Umso besser war es, dass Diamondback Energy bereits seit geraumer Zeit die Verschuldung zurückfährt. So reduzierte der im Permian Basin (Texas / New Mexico) aktive US-Schieferölproduzent seine Nettoverschuldung auf 12,304 Mrd. US-Dollar per 30.06.2026. Im Jahr zuvor lag diese noch bei 15,098 Mrd. US-Dollar. Die hohen Ölpreise lassen die Einnahmen sprudeln und kurbeln den Cashflow an. So belief sich der bereinigte Free Cashflow im 2. Quartal 2026 auf 2,331 Mrd. US-Dollar, nach 1,334 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Die aktuellen Ergebnisse für das 3. Quartal will der Ölkonzern am 3. November veröffentlichen.

Fazit - Diamondback Energy könnte jetzt durchstarten

Die Aktie strotzt unter fundamentalen Aspekten vor Kraft. Ein weiterer Anstieg der Ölpreise dürfte daher direkt auf den Aktienkurs durchschlagen. Noch konsolidiert die Aktie aber unterhalb der zentralen Widerstandszone 210 / 215 US-Dollar. Ein Ausbruch über die 215 US-Dollar käme einem Befreiungsschlag gleich. Der Weg auf der Oberseite wäre dann frei. Etwaige Rücksetzer sollten spätestens im Bereich von 180 US-Dollar ihr Ende finden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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