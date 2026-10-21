Abbott will Ernährungsgeschäft abspalten
- Abbott gliedert sein Ernährungsgeschäft bis 2027 aus
- Abbott fokussiert sich auf Medizin und Diagnostik
- Ernährungssparte erzielt 8,5 Milliarden Dollar Umsatz
ABBOTT PARK (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Abbott will sein Ernährungsgeschäft in ein eigenständiges und börsennotiertes Unternehmen ausgliedern. Die Abspaltung solle bis Ende 2027 abgeschlossen sein, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit. Abbott will sich auf Medizintechnik, Diagnostik und Medikamente konzentrieren und verspricht sich von der Trennung ein beschleunigtes Umsatzwachstum und bessere Margen. Der Aktienkurs fiel im vorbörslichen US-Handel um rund 4 Prozent.
Das abgespaltene Unternehmen solle mit Marken wie Similac, PediaSure, Pedialyte, Glucerna und Ensure antreten und damit im schnell wachsenden Ernährungsmarkt weltweit führend sein, hieß es weiter. Zuletzt erwirtschaftete Abbott in dem Bereich den Angaben zufolge mit rund 16.000 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von rund 8,5 Milliarden US-Dollar.
Vor der Trennung erwartet der Konzern einmalige Kosten, deren Höhe noch offen ist. Die geplante Transaktion habe keinen Einfluss auf die Ergebnisprognose für 2026 oder den Ausblick für 2027, den Abbott im Januar vorlegen will, hieß es weiter.
Im dritten Quartal konnte Abbott seinen Umsatz im Jahresvergleich um 14,5 Prozent auf 13 Milliarden Dollar steigern. Dabei lieferte auch die Übernahme des Krebsdiagnostik-Unternehmens Exact Sciences im März Rückenwind. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie stieg um gut 9 Prozent auf 1,42 Dollar. Für das Gesamtjahr peilt die Unternehmensführung hier nun 5,50 bis 5,55 Dollar an, nachdem bisher 5,45 bis 5,60 Dollar im Plan gestanden hatten./tav/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Abbott Laboratories Aktie
Die Abbott Laboratories Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,98 % und einem Kurs von 87,76 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Abbott Laboratories Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Abbott Laboratories zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Abbott Laboratories - 850103 - US0028241000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Abbott Laboratories. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ein anderer Dividendenkönig: Warum Abbott Laboratories ein echtes Basis-Investment ist
Abbott (Kürzel: ABT) ist ein amerikanischer Gesundheitskonzern mit einer beeindruckenden Historie. Seit über 135 Jahren gibt es das Unternehmen, seit sage und schreibe 100 Jahren wird ununterbrochen eine Dividende gezahlt – und seit https://www.abbott.com/en-us/corpnewsroom/strategy-and-strength/abbott-increases-dividend-for-53rd-consecutive-year wird diese jährlich erhöht. Wer hier investiert, kauft sich einen echten Cashflow-Garanten ins Depot.
Das Geheimnis von Abbott liegt in der extrem breiten Aufstellung. Das Unternehmen ruht auf vier massiven Säulen, die es robust gegen Konjunkturschwankungen machen:
- Medizintechnik (Medical Devices): Hier ist Abbott unter anderem führend bei Herzschrittmachern und Stents. Der absolute Wachstumstreiber ist aber das FreeStyle Libre – ein Sensor zur kontinuierlichen Glukosemessung für Diabetiker, der das lästige Fingerstechen überflüssig macht. Ein Milliardenmarkt, der durch die weltweit steigenden Diabetes-Zahlen stetig wächst.
- Diagnostik: Spätestens seit den Corona-Schnelltests kennen viele den Namen Abbott. Aber auch abseits von Pandemien verdienen sie verlässlich Geld mit Blut- und Laboranalysen.
- Ernährung (Nutrition): Von Babynahrung bis hin zu medizinischer Aufbaunahrung für Senioren oder Kranke (https://de.ensure.abbott/produkte/). Ein extrem stabiles Geschäft, das kontinuierliche Einnahmen bringt und hohe Margen.
- Pharma (Branded Generics): Abbott verkauft etablierte Medikamente, deren Patente abgelaufen sind, in Schwellenländern. Ein kluger Schachzug, da in diesen wachsenden Märkten der Markenname „Abbott“ für Qualität steht.
(Hinweis für Kenner: Das hochprofitable, aber stärker von Patenten abhängige Forschungs-Pharmageschäft wurde bereits 2013 erfolgreich als AbbVie abgespalten – ebenfalls ein exzellenter Dividenden-Zahler!)
Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRzimqjh3PNYXZ2_4faGX6XC2xneIOoDq-uevYz7QOyw&s=10