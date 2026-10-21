JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um 11 Prozent und die Marge um 0,8 Prozentpunkte gestiegen sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Panzergetriebe-Hersteller scheine weiterhin von einer soliden Auftragsdynamik zu profitieren und auf dem besten Weg zu sein, das Auftragsziel von 2 Milliarden Euro zu erreichen./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 38,22EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00 € , was eine Steigerung von +57,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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