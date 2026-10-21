JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um 11 Prozent und die Marge um 0,8 Prozentpunkte gestiegen sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Panzergetriebe-Hersteller scheine weiterhin von einer soliden Auftragsdynamik zu profitieren und auf dem besten Weg zu sein, das Auftragsziel von 2 Milliarden Euro zu erreichen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 38,22EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
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