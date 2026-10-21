BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 95 auf 80 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der aktualisierte Ausblick des Streamingdienstes für 2026 impliziere ein rund 80-prozentiges Umsatzwachstum des Werbegeschäfts, was aber hinter der zuvor angestrebten Verdoppelung zurückbleibe, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Bis zum Jahresende seien keine Kurstreiber in Sicht. Die Investoren dürften zunehmend die Dauerhaftigkeit des prozentual zweistelligen Wachstums infragestellen. Yoon senkte seinen Bewertungsmultiplikator für die Aktien./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,79 % und einem Kurs von 56,94EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Laurent Yoon
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 95
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Laurent Yoon
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
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Währung: USD
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