BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 95 auf 80 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der aktualisierte Ausblick des Streamingdienstes für 2026 impliziere ein rund 80-prozentiges Umsatzwachstum des Werbegeschäfts, was aber hinter der zuvor angestrebten Verdoppelung zurückbleibe, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Bis zum Jahresende seien keine Kurstreiber in Sicht. Die Investoren dürften zunehmend die Dauerhaftigkeit des prozentual zweistelligen Wachstums infragestellen. Yoon senkte seinen Bewertungsmultiplikator für die Aktien./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:13 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,79 % und einem Kurs von 56,94EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Laurent Yoon

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 95

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 80,00 $ , was eine Steigerung von +24,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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