Aktien New York Ausblick
Nasdaq weiter stabilisiert dank SpaceX und Supermicro
- Nasdaq steigt dank positiver KI-Zahlen weiter
- SpaceX meldet Gewinn, Tesla-Fusion wird erwogen
- Supermicro steigt, Netflix und AT&T verlieren
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse an der US-Technologiebörse Nasdaq dürften sich am Mittwoch weiter stabilisieren. Über eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Auswahlindex Nasdaq 100 0,6 Prozent höher auf 29.670 Punkte. Ihm halfen mehrheitlich positiv aufgenommene Geschäftszahlen aus der Tech-Branche, welche die Marktfantasie mit Blick auf das Megathema Künstliche Intelligenz (KI) wieder anfachten. Den vortags starken Leitindex Dow Jones Industrial erwartet IG 0,2 Prozent fester bei 52.608 Punkten.
Ein erfreulicher Quartalsbericht und Fusionsüberlegungen bescherten SpaceX einen vorbörslichen Kurssprung von 7,8 Prozent. Am Dienstag nach US-Börsenschluss berichtete der Raumfahrt- und KI-Konzern, dass nach einer langen Durststrecke im vergangenen Quartal ein Milliardengewinn erwirtschaftet wurde. Hinzu kam eine überraschend deutliche Umsatzsteigerung.
"SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist", sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING . "Das hat die Stimmung nicht nur gegenüber SpaceX selbst, sondern auch gegenüber dem gesamten KI-Ökosystem verbessert." Am Dienstag hatte der enttäuschende Börsengang eines südkoreanischen KI-Unternehmens die Stimmung getrübt. Hauptthema am Markt war und ist, ob sich die immensen Investitionen im KI-Bereich letztlich auszahlen.
Zudem bestätigte Elon Musk Überlegungen für einen Zusammenschluss von SpaceX mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer und Batterienhersteller Tesla , der an diesem Mittwoch nachbörslich Zahlen vorlegt. Für die Aktien zeichnet sich ein Plus von 1,4 Prozent ab.
Die strategische Logik einer solchen Transaktion, über die schon länger spekuliert wird, bleibt nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Rajat Gupta schlüssig. An dem gemeinsamen Unternehmen könnte Musk anschließend mehr als 50 Prozent halten. Die entscheidende Hürden seien die Zustimmung der übrigen Tesla-Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden. Letztere dürfte - entgegen den Aussagen von Musk - das größere Hindernis sein, glaubt Gupta.
Die Titel von Supermicro zogen um 12,3 Prozent an. Dank der hohen Nachfrage aus der KI-Branche legte der Computer- und Serverhersteller ebenfalls starke Quartalszahlen vor.
Dagegen deutet sich bei Netflix ein Kursrutsch von 6,6 Prozent an. Damit würden die Aktien erstmals seit August 2024 unter 65 US-Dollar sinken, nachdem sie seit Jahresbeginn schon über ein Viertel ihres Werts eingebüßt haben. Der Streamingdienst berichtete für das vergangene Quartal das schwächste Wachstum seit Jahren.
Die Aktien des Telekomkonzerns AT&T büßten nach Geschäftszahlen vorbörslich 5,7 Prozent ein.
Bei Abbott Laboratories zeichnet sich ein Kursverlust von 4,3 Prozent ab. Damit würden die Aktien an ihre jüngste Schwäche nach der Erholung seit Anfang Oktober anknüpfen. Das Gesundheits- und Medizintechnikunternehmen verzeichnete im vergangenen Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang. Die bekannt gegebenen Pläne für eine Abspaltung des Ernährungsgeschäfts als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen halfen der Stimmung nicht.
Neben Tesla wollen nach dem heutigen Börsenschluss unter anderem noch der Social-Media-Riese Meta , der Chiphersteller Texas Instruments und das IT-Unternehmen IBM ihre Quartalsberichte vorlegen./gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,98 % und einem Kurs von 87,76 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +46,91 %/+109,88 % bedeutet.
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so, ich bin auch wieder daheim (war nur eine Woche Ostsee) und will ein kleines Update zum Besten geben...
Einzelaktien kaufe ich wie schon erwähnt zunehmend weniger, hier habe ich aber trotzdem meine Anfang Oktober eröffnete Position Blackstone Secured Lending BDC (A3DHXC) noch etwas ausgebaut. Hier gefällt mir deren Portfolio (nahezu komplett erstrangig besicherte Darlehen), eine erfahrene Blackstone im Hintergrund für preiswerte und problemlose Refinanzierungen, im Marktvergleich preiswerte Verw-Gebühren, und der nach dem (meiner Meinung übertriebenen) Abverkauf preiswerten Bewertung (KBV <1, selten bei dieser BDC!). Zudem locken aktuell fast 13% Dividende.
Aktiendepot – Update September 2026
Mittlerweile sind wir schon wieder eine Woche zuhause und der Alltag hat uns wieder fest im Griff. Aber wir hatten eine fantastische Woche in New York mit unglaublich vielen, schönen Erlebnissen und unvergesslichen Eindrücken. Jetzt geht es aber direkt wieder zurück zum eigentlichen Thema – der Börse und meiner entsprechenden Depotentwicklung!
Nachfolgend hiermit mein verspätetes September-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 9 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für September:
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Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Direkt zum Monatsbeginn September gab es nach längerer Pause mal wieder ein weiterer Zukauf, aber wie immer keine Verkäufe.
Zum 01.09.26 wanderten weitere 6 McDonald´s-Aktien in mein Aktiendepot zum Preis von je 226,90 € bzw. einem Gesamtpreis in Höhe von 1.369,70 € (inkl. 8,30 € Ordergebühren):
Nach Kauf ging der Kurs bei McDonalds (natürlich) noch deutlich tiefer Richtung 204 €. Aber insbesondere Wolters Kluwer haben sich mittlerweile deutlich erholt.
Neues Rekordhoch
In den letzten Tagen konnte sich das Depot immer wieder auf neue Rekordwerte hochschrauben und erreichte sogar am heutigen Morgen bei Erfassung meines Updates ein neues Rekordhoch – hauptsächlich getragen von den Nachkäufen im laufe des Jahres. Die YTD-Rendite ist bereinigt überschaubar, aber immer noch positiv. Und die Gesamtentwicklung passt weiterhin, damit bin ich zufrieden:
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.515,70 € / 4.300 € (= 81,76 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,75 % / 5 % (= 75 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Das nächste Depotupdate kommt auch schon wieder in Sichtweite. Bis dahin weiterhin allen viel Erfolg!
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