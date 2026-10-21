AKTIE IM FOKUS
Ottobock erneut unter Druck - Goldman ist kurzfristig vorsichtig
- Goldman-Kommentar drückt Ottobock auf Siebenmonatstief
- Ottobock-Aktie verliert in vier Tagen über neun Prozent
- Goldman senkt Kursziel, hält aber an Kaufurteil fest
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Analystenkommentar von Goldman Sachs hat die Ottobock -Aktie am Mittwoch zeitweise auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten gedrückt. Die Talfahrt der vergangenen vier Handelstage setzte sich so fort.
Zuletzt verlor das Papier des Spezialisten für Orthopädietechnik, der vor rund einem Jahr an die Börse gegangen ist, 3,4 Prozent auf 49,42 Euro. Zeitweise war der Kurs bis auf 48,00 Euro gesackt. Der Kleinwerte-Index SDax legte zuletzt um 1,2 Prozent zu. Seit dem vergangenen Mittwoch beläuft sich der Kursverlust der Ottobock-Aktie auf etwas mehr als 9 Prozent, im laufenden Jahr sind es fast 25 Prozent.
Analyst Richard Felton von Goldman Sachs geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum von Ottobock im dritten Quartal verlangsamt hat. Die sich fortsetzende Schwäche in Nordamerika bremse, schrieb er in seinem Ausblick auf den am 12. November erwarteten Quartalsbericht. Dabei senkte er sein Kursziel von 88 auf 75 Euro. Für das laufende Jahr sowie für 2027 und 2028 kappte er seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Gewinn je Aktie (EPS) um jeweils rund 2 Prozent. Mittelfristig bleibt Felton aber optimistisch. Sein Anlageurteil "Buy" bestätigte er.
Ottobock war am 9. Oktober zu einem Ausgabepreis von 66 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Der erste Kurs hatte bei 72 Euro gelegen, und bis Ende November hatte das Papier dann die Marke von 76 Euro geknackt. Seither jedoch ging es in Schwüngen überwiegend abwärts, zeitweise wurde ein Rekordtief unter 46 Euro erreicht.
Ein wichtiger Grund dafür dürfte das angeschlagene Vertrauen der Anleger angesichts schwerwiegender Vorwürfe des Leerverkäufers Grizzly im Mai gewesen sein. Grizzly Research hatte unter anderem dem Mehrheitseigentümer Hans Georg Näder eine exzessive Verschuldung vorgeworfen und diese als "Damoklesschwert" für Minderheitsaktionäre bezeichnet. Zudem wurden die angeblich aggressiven Bilanzierungspraktiken kritisiert und behauptet, dass Ottobock rund ein Drittel des Nettogewinns in Russland mache. Ottobock hatte die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen./ck/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 18.434 auf Ariva Indikation (21. Oktober 2026, 14:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +32,40 %/+70,51 % bedeutet.
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Also , das Ottobock Geschäfte in / mit Russland macht finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Da gibt es ganz andere Firmen in Deutschland und Europa , die dort nach wie vor Geschäfte machen.
Was ChatGPT analysiert hat:
Grizzly Research und die Vorwürfe
Grizzly Research ist ein in seinen eigenen Rechtstexten als meinungsgetriebenes Research-Haus auftretender Anbieter, dessen Reports laut Disclaimer keine Tatsachenbehauptungen, sondern Meinungen sind. Grizzly erklärt explizit, dass verbundene Personen, Kunden und Investoren bei Short-Reports Short-Positionen halten können oder gehalten haben und nach der Veröffentlichung weiter handeln dürfen. Die Website versteht diese Publikationen als im öffentlichen Interesse; wirtschaftlich profitiert Grizzly aber gerade von fallenden Kursen. Gleichzeitig verweist Grizzly auf eine wachsende Medienresonanz und auf Fälle, in denen spätere Entwicklungen eigene Thesen teilweise bestätigt hätten.
Der Ottobock-Report von Grizzly vom 19. Mai 2026 lässt sich in sechs materielle Vorwurfsblöcke gliedern.
|Vorwurfsblock
|Konkrete Behauptung von Grizzly
|Von Grizzly angeführte Basis
|Holding-/Kontrollrisiko
|Hans Georg Näder habe Ottobock über Jahre hohe Mittel entzogen; seine Holding sei bis Ende 2024 bilanziell aufgebraucht; ein margenähnlicher, mit Ottobock-Aktien besicherter Kredit von ca. 1,5 Mrd. € mit rund 15 % p.a. zwinge ihn faktisch zu valuation support
|Medienberichte zu Lebensstil und Entnahmen, Unternehmensregisterdaten, eigene Kredit-/Zinsmodellierung
|Russland-These
|Rund 35,1 % des Nettogewinns kämen indirekt aus Russland; Exporte würden teils über Drittländer geroutet; Ottobock unterstütze faktisch russische Kriegspropaganda, weil russische Medien Soldaten mit Ottobock-Prothesen zeigten
|Export-/Zolldatenbanken, russische Medien, Extrapolation aus älteren Russland-Margen und 2025er Umsatzmix
|Bilanzierung von Entwicklungskosten
|Ottobock kapitalisiere Entwicklungskosten zu aggressiv; 2025 stünden Development Costs von 246,6 Mio. € in der Bilanz, ein Vielfaches des Peers Össur
|Peer-Vergleich mit Össur/Embla, IAS-38-Argumentation, Bilanzrelationen
|Nutzungsdauern / Abschreibungen
|Sachanlagen, speziell technische Anlagen und Maschinen, würden über ungewöhnlich lange Zeiträume (10–25 Jahre) abgeschrieben und so Gewinn und Bilanz optisch gestützt
|Peer-Vergleich mit Össur, Abschreibungsdauern aus Geschäftsberichten
|„Core / Non-Core“ und Adjustments
|Die von Ottobock betonten Kennzahlen wie „underlying core EBITDA“ verschleierten die „echte“ operative Ertragslage
|Vergleich zwischen bereinigten und gesetzlichen Kennzahlen, Kritik an Management Metrics
|Governance / Management
|KGaA-Struktur beschneide Minderheitsaktionäre; frühere CFO-Wechsel und dominanter Eigentümer deuteten auf Governance-Schwächen
|Gesellschaftsstruktur, Management-Historie, Eigentümerkontrolle
Die von Grizzly gezeichnete Zeitachse ist klar: Ausgangspunkt ist eine lange Geschichte geplatzter IPO-Pläne, dann der erfolgreiche Börsengang im Oktober 2025, darauf folgend ein – aus Grizzly-Sicht – zu hoher Marktwert, und schließlich der Moment, in dem der Report am 19. Mai 2026 publiziert wurde. Die Marktreaktion fiel unmittelbar negativ aus. Ottobock reagierte am 20. Mai 2026 mit einer deutlichen Gegenstellungnahme.
Für die Einordnung wichtig: Grizzly stützt sich teilweise auf Themen, die schon vor dem Report im Raum standen. Business Insider Deutschland hatte bereits 2025 über Ottobocks Russland-Geschäft und Videos berichtet, die aus Sicht des Mediums zeigten, wie leicht Putins Soldaten an Ottobock-Prothesen gelangen konnten. Das macht die Russland-Frage nicht automatisch zu einem Bilanzproblem, erklärt aber, warum dieser Teil des Reports Resonanz erzeugte.
Das alles und viel mehr hat OAWS mit dem Ottobock-CEO Oliver Jakobi diskutiert und gibt es im Podcast zum nachhören:
https://open.spotify.com/episode/0oCgSdd3RLsnLLXlHok0rk?si=MPKSK28jQxqOJXJACb05Aw