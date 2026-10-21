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    Aktien Frankfurt

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    Dax rückt dank KI-Werten ins Plus vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax kehrt mit KI- und Adidas-Rückenwind ins Plus
    • Nasdaq-Hoffnung und SpaceX stützen KI-Aktien
    • Jenoptik und Vorwerk steigen, FMC unter Druck
    Aktien Frankfurt - Dax rückt dank KI-Werten ins Plus vor
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start ins Plus vorgearbeitet. Gestützt auf KI-Werte und die Adidas-Aktien gelang dem Leitindex die Rückkehr über seine 100-Tage-Linie, die am Montag erst unterschritten wurde. Sie bildet einen unter Anlegern beliebten Indikator für den mittel- bis längerfristigen Trend ab.

    Anleger drängten ihre Sorgen wegen der Unruhen in Frankreich und der nach wie vor hohen Ölpreise vorerst etwas zur Seite. Am Nachmittag legte der Dax um knapp ein Prozent auf 25.552 Punkte zu. Der Leitindex vergrößerte damit wieder seinen Abstand zur psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten, der er sich am Vortag zwischenzeitlich noch genähert hatte. Der MDax schaffte es mit 0,7 Prozent ins Plus auf 30.596 Punkte.

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    Rückenwind brachte im Tagesverlauf, dass sich an den New Yorker Börsen eine positive Eröffnung abzeichnet - vor allem an der technologielastigen Nasdaq. KI-Werte hatten sich zuvor bereits in Asien auf Erholungskurs begeben. Als Treiber fungieren positive Nachrichten von den US-Konzernen SpaceX und Super Micro , deren Kurse im vorbörslichen US-Handel jeweils deutlich anziehen.

    Vor allem überzeugte SpaceX mit einem Milliardengewinn, der am Vorabend nach US-Börsenschluss vermeldet wurde. Außerdem bestätigte der Chef des Weltraum- und KI-Konzerns, Elon Musk, seine Überlegungen für einen Zusammenschluss mit dem Elektroautobauer Tesla . Im Dax wurden einige Werte mit KI-Bezug davon gestützt, allen voran Infineon mit mehr als drei Prozent Plus. Auch das Dax-Schwergewicht Siemens setzte mit zwei Prozent zur Erholung an.

    Zum zweitgrößten Dax-Gewinner wurde Adidas mit einem Anstieg um 2,5 Prozent. Die erste Reaktion darauf, dass der Sportartikelkonzern starke Eckdaten vorgelegt und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht hatte, war zwar noch mau gewesen. Die Aktien schafften es aber dann, bei 160 Euro einen wichtigen technischen Widerstand zu brechen.

    Im Immobiliensektor gab es ebenfalls eine Erholung. Grand City Properties nutzt hier den gedrückten Kurs des Konkurrenten LEG für ein Finanzinvestment, indem er gut 20 Prozent der Anteile kauft. Dies trieb die Kurse beider Aktien hoch und stützte auch den Grand-City-Großaktionär Aroundtown .

    Im MDax sprang der Jenoptik-Kurs am Nachmittag mit mehr als zehn Prozent ins Plus nach einer erhöhten Prognose. Nachdem die bisherige Spanne bei 20 bis 21 Prozent gelegen hatte, rechnet das Technologieunternehmen im Gesamtjahr nun mit einer operativen Marge von 22 Prozent. Jenoptik zählt bei Anlegern auch zu den KI-Profiteuren.

    Im SDax gab es bei Friedrich Vorwerk einen Kursanstieg um 6,5 Prozent wegen erfreulicher Zahlen. Nach einem Ergebnissprung im dritten Quartal hat der Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen ein weiteres Mal seine Prognosen für das Jahr angehoben. Schub gab dies auch dem Großaktionär MBB .

    Eine schwache Erscheinung am deutschen Aktienmarkt waren die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) . Sie gerieten mit fast zwei Prozent unter Druck wegen Reformplänen des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen. Der UBS-Experte Graham Doyle sieht in diesen einen Sorgenfaktor./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 38,59 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +47,35 %/+110,50 % bedeutet.





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