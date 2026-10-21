ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 415 Dollar
- JPMorgan: Tesla bleibt neutral, Kursziel 415 Dollar
- Deal mit SpaceX gilt strategisch als schlüssig
- Kartellbehörden sind die größte Hürde des Deals
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Zur von Elon Musk bestätigten Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX bei der Zahlenvorlage des Raumfahrt- und KI-Konzerns schrieb Rajat Gupta am Dienstag, die strategische Logik einer solchen Transaktion bleibe schlüssig. An dem gemeinsamen Unternehmen könnte Tesla- und SpaceX-Chef Musk anschließend mehr als 50 Prozent halten. Die entscheidende Hürde sei die Zustimmung der Tesla-Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden. Letztere dürfte - entgegen den Aussagen von Musk - das größere Hindernis sein, glaubt Gupta./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 337,2 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 435,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 391,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +15,58 %/+41,89 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 415 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Einfach StarLink abschalten und einem Land den Rücken kehren, dass ihre und unsere Demokratie vor den Russen verteidigt, geht absolut nicht!
Eine sachliche Einordnung der präsentierten Fähigkeiten kann hier nachgelesen werden: https://www.ingenieur.de/tesla-roadster-hebt-ab-so-funktioni… (hoffentlich auch für nicht-VDI-Mitglieder abrufbar).
https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_101485702/starlink-drosselung-in-ukraine-neue-details-zum-streit-lassen-aufhorchen.html
Man kann ihm einfach nichts Gutes wünschen, er hätte es nicht verdient.