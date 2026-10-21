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    ANALYSE-FLASH

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 415 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan: Tesla bleibt neutral, Kursziel 415 Dollar
    • Deal mit SpaceX gilt strategisch als schlüssig
    • Kartellbehörden sind die größte Hürde des Deals
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 415 Dollar
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Zur von Elon Musk bestätigten Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX bei der Zahlenvorlage des Raumfahrt- und KI-Konzerns schrieb Rajat Gupta am Dienstag, die strategische Logik einer solchen Transaktion bleibe schlüssig. An dem gemeinsamen Unternehmen könnte Tesla- und SpaceX-Chef Musk anschließend mehr als 50 Prozent halten. Die entscheidende Hürde sei die Zustimmung der Tesla-Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden. Letztere dürfte - entgegen den Aussagen von Musk - das größere Hindernis sein, glaubt Gupta./rob/gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 337,2 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 435,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 391,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +15,58 %/+41,89 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 415 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 415,00$, was eine Steigerung von +9,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach Musks Ankündigung einer möglichen Fusion und die anstehenden Q3-Zahlen. Diskutiert werden Risiken schwacher Gewinne und hoher Investitionen sowie der Cybercab-Ausblick. Zweifel an FSD mit reiner Kameratechnik betreffen die Tragfähigkeit der Robotaxi-Prognosen. Beim Roadster wird die finanzielle Relevanz hinterfragt. Zudem geht es um lange Investitionshorizonte und Risiken der Musk-Nachfolge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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